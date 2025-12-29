 Aller au contenu principal
Décès de Lou Gerstner, IBM rend hommage à son ancien pdg
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 14:11

IBM a annoncé hier le décès de son ancien Président-Directeur Général (PDG), Lou Gerstner, à la tête de l'entreprise entre 1993 et 2002.
Arrivé à une période de crise profonde où l'avenir de la société était incertain, Lou Gerstner avait pris la décision stratégique majeure de maintenir l'intégrité du groupe alors que son démantèlement était envisagé, rappelle le communiqué d'IBM.

Il a réorienté la culture d'entreprise vers les besoins des clients plutôt que sur les processus internes, affirmant que "les clients ne voulaient pas d'une technologie fragmentée - ils voulaient des solutions intégrées". Sous sa direction, l'exécution opérationnelle et l'innovation ont été mises au service de la pertinence à long terme.

Après son passage chez IBM, cet ancien dirigeant de American Express et de RJR Nabisco avait notamment présidé The Carlyle Group, confirmant son influence majeure dans le paysage financier et technologique mondial.

