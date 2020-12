Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de l'ancien footballeur italien Paolo Rossi à l'âge de 64 ans Reuters • 10/12/2020 à 03:39









10 décembre (Reuters) - Paolo Rossi, l'attaquant vedette de l'équipe d'Italie ayant remporté la Coupe du monde de football en 1982, est décédé à l'âge de 64 ans, a rapporté jeudi la chaîne de télévision RAI Sport, pour laquelle Rossi travaillait comme consultant, sans révéler la cause du décès. Dans la foulée de cette annonce, l'épouse de Paolo Rossi, Federica Cappelletti, a publié sur Instagram une photo du couple avec la légende "pour toujours". Victorieux à deux reprises du championnat d'Italie sous le maillot de la Juventus Turin, avec laquelle il a aussi remporté une coupe d'Europe, Paolo Rossi a surtout marqué les esprits avec l'équipe nationale italienne. Il a inscrit six buts lors du Mondial 1982, dont deux contre la Pologne en demi-finale (2-0) et un autre en finale contre l'Allemagne de l'Ouest (3-1). (Hardik Vyas; version française Jean Terzian)

