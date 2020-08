Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de John Hume, catholique nord-irlandais et Nobel de la paix Reuters • 03/08/2020 à 10:59









DUBLIN, 3 août (Reuters) - John Hume, l'un des architectes de l'"accord du vendredi saint" qui a mis fin au conflit armé en Irlande du Nord en 1998, ce qui lui avait valu le prix Nobel de la paix, est décédé lundi à 83 ans, a annoncé le SDLP, son parti politique. "La mort de John Hume constitue la perte de la personnalité politique la plus importante et la plus influente d'Irlande au XXe siècle", a déclaré Colum Eastwood, chef de file du mouvement, cité dans un communiqué. "C'est un moment historique pour cette île mais c'est avant tout un moment de tristesse très profonde", a-t-il ajouté. John Hume avait partagé le prix Nobel de la paix 1998 avec David Trimble, chef de file du Parti unioniste d'Ulster. (Conor Humphries, version française Marc Angrand)

