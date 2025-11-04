 Aller au contenu principal
Décès de Claude Bébéar, fondateur d'AXA, à l'âge de 90 ans
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:46

Claude Bébéar, fondateur et président d'honneur d'AXA AXAF.PA , est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé mardi le groupe d'assurances dans un communiqué.

Figure du capitalisme français, Claude Bébéar avait fondé en 1975 l'Ancienne mutuelle de réassurance, devenue AXA dix ans plus tard. Il avait quitté ses fonctions de président du directoire du groupe d'assurances en l'an 2000, au profit de Henri de Castries, pour devenir président du conseil de surveillance jusqu'en 2008.

Président d'honneur d'AXA depuis 2015, Claude Bébéar était également président d'honneur de l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion qu'il avait créé et présidé.

"Au nom de tous les collaborateurs, je tiens à saluer la mémoire de Claude Bébéar et à exprimer notre profonde gratitude pour tout ce qu’il a accompli", a dit Thomas Buberl, directeur général d’AXA, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

