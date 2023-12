Décès d'un spécialiste de l'IA, fondateur de l'entreprise chinoise SenseTime

Le fondateur de SenseTime, entreprise chinoise leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et informaticien influent, est décédé, a annoncé la société dans un communiqué samedi.

( AFP / PETER PARKS )

"C'est avec un cœur extrêmement lourd que nous annonçons à tous la triste nouvelle: Notre fondateur bien-aimé... Tang Xiao'ou, en raison d'une maladie qui ne pouvait être traitée, nous a quittés pour toujours à 23h45 le 15 décembre 2023", a annoncé SenseTime dans un message mis en ligne.

M. Tang, ancien élève du prestigieux Massachusetts Institute of Technology et ex-professeur à l'Université chinoise de Hong Kong, qui avait fondé SenseTime en 2014, était âgé d'une cinquantaine d'années. La cause précise du décès du célèbre informaticien n'a pas été précisée.

La société SenseTime a été placée sur une liste noire commerciale américaine en 2019, accusée de faire partie du "complexe militaro-industriel" chinois en raison de l'utilisation par Pékin de sa technologie dans la surveillance de masse dans la région occidentale du Xinjiang.

En décembre 2021, l'introduction en bourse de l'entreprise à Hong Kong avait été retardée de deux semaines après que SenseTime a été soumise à de nouvelles restrictions par les États-Unis pour des accusations liées au même motif.

SenseTime a salué M. Tang dans son communiqué de samedi comme "un représentant exceptionnel dans le domaine de l'IA (en Chine)", le qualifiant de "compétent, rigoureux au plan académique, à la recherche de la vérité et pragmatique".

La mission de son entreprise, telle qu'il l'a formulée, d'"insister sur l'originalité et laisser l'IA mener le progrès humain", va inspirer tous les employés de SenseTime", a affirmé l'entreprise.

M. Tang avait une grande expérience du monde universitaire américain, ayant obtenu un doctorat au MIT en 1996 après une maîtrise à l'université de Rochester en 1991.