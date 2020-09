Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès à 88 ans du designer britannique Terence Conran, le créateur d'Habitat Reuters • 12/09/2020 à 14:59









LONDRES, 12 septembre (Reuters) - Terence Conran, célèbre désigner britannique connu pour avoir fondé les chaînes de magasins Habitat et Conran Shop, est mort à 88 ans, a annoncé samedi sa famille. Egalement passionné de cuisine, il avait ouvert son premier restaurant, The Soup Kitchen, à Londres en 1953 puis plusieurs autres restaurants, à Paris, Tokyo ou encore New York. (Michael Holden, version française Jean-Michel Bélot)

