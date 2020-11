Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès à 73 ans de l'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings Reuters • 12/11/2020 à 15:21









ACCRA, 12 novembre (Reuters) - L'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings, arrivé au pouvoir à la faveur de deux coups d'Etat militaires avant d'instaurer dans son pays un régime démocratique, est mort jeudi matin à l'âge de 73 ans, a-t-on appris de source proche de la présidence. Jerry Rawlings, alors lieutenant de l'armée de l'air, a renversé en 1979 le général Frederick Akuffo pour prendre le pouvoir qu'il a ensuite remis à un gouvernement civil avant de lancer un nouveau coup d'Etat deux plus tard, estimant ce gouvernement corrompu et en manque de leadership. De 1981 à 1993, Jerry Rawlings a dirigé un gouvernement composé de militaires et de civils. En 1992, il a été élu président de la République à la faveur d'une nouvelle constitution et a pris ses fonctions l'année suivante pour deux mandats avant de céder le pouvoir à John Kufour en 2001. Aucune précision n'a été apportée sur les circonstances du décès de Jerry Rawlings. (Christian Akorlie; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

