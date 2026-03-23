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Décès à 43 ans du propriétaire d'OnlyFans, Leonid Radvinsky
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:02

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Leonid Radvinsky, le propriétaire de la plateforme en ligne pour adultes OnlyFans, est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans, annonce lundi la société.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Leo Radvinsky. Leo s'est éteint paisiblement après un long combat contre le cancer", écrit un porte-parole d'OnlyFans dans un communiqué.

"Sa famille a demandé que son intimité soit respectée en cette période difficile".

Leonid Radvinsky, un entrepreneur ukraino-américain, avait racheté Fenix International Limited, la société mère d'OnlyFans, en 2018 pour en devenir le directeur et l'actionnaire majoritaire.

Il dirigeait également Leo, un fonds de capital-risque qu'il a fondé en 2009 focalisé principalement sur les investissements dans des entreprises technologiques.

OnlyFans, fondé en 2016 par l'entrepreneur britannique Tim Stokely, a connu un essor fulgurant pendant la pandémie de COVID-19, les mesures de confinement ayant alors poussé créateurs de contenus et consommateurs à se tourner vers internet.

Reuters a rapporté en janvier qu'OnlyFans envisageait de céder une participation majoritaire à la société d'investissement Architect Capital, dans le cadre d'une transaction valorisant l'entreprise à environ 5,5 milliards de dollars, dette comprise.

(Rédigé par Kritika Lamba à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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