Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Début des opérations du navire turc en Méditerranée orientale Reuters • 14/10/2020 à 11:43









ISTANBUL, 14 octobre (Reuters) - Le navire turc Oruç Reis, déployé lundi dernier en Méditerranée orientale, a atteint le sud de l'île grecque de Kastellorizo où il y a débuté mercredi des études sismiques, a annoncé le ministre turc de l'Énergie Fatih Donmez. La décision du gouvernement turc a ravivé les tensions entre Athènes et Ankara, qui se disputent la souveraineté d'une zone de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. La Grèce a dénoncé une "grave escalade" menaçant la paix dans la région. "Oruç Reis a atteint la zone de la Méditerranée orientale où il mènera à bien ses recherches. Les essais ont débuté hier et nous commençons à recevoir les premières données sur l'activité sismique aujourd'hui", a indiqué le ministre turc. Pour Washington, Ankara attise les tensions dans la région et complique "volontairement" la reprise des discussions avec Athènes. La France a pour sa part demandé à la Turquie de s'abstenir de "nouvelles provocations" et de se conformer à ses engagements en Méditerranée. (Ali Kucukgocmen et Can Sezer; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.