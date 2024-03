Début de semaine en mode mineur pour les marchés européens

(AOF) - Les marchés européens ont fini en ordre dispersé et dans le calme. L'indice CAC 40 a gagné 0,28% à 7956,41 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,34% à 4911,47 points. Londres et Francfort ont en revanche terminé dans le rouge. En Asie, l'indice Nikkei est passé pour la première fois de son histoire au-dessus de la barre symbolique des 40000 points. Aux Etats-Unis, le rouge était la couleur dominante, avec un Dow Jones en repli de 0,25% vers 17h30.

L'indice S&P 500 a enregistré 16 progressions hebdomadaires au cours des 18 dernières semaines, du jamais vu depuis 1971. Une telle série a été constatée seulement 4 fois dans l'histoire de l'indice américain.

Les actualités tant sur le plan macroéconomique que des sociétés étaient peu nombreuses aujourd'hui.

De nombreux indicateurs économiques seront publiés cette semaine aux Etats-Unis : enquête ADP sur l'emploi privé en février, enquête Jolts sur les créations d'emplois et rapport officiel sur le marché du travail en février. En outre, le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera mercredi et jeudi devant le Congrès notamment sur l'état général de l'économie américaine et la lutte contre l'inflation.

En Europe, la Banque centrale européenne fera connaitre sa décision de politique monétaire jeudi. Un statu quo est largement anticipé. Pour Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, les investisseurs seront attentifs aux prévisions économiques de la Banque centrale, ainsi qu'à toute indication sur une première baisse de taux, qu'il anticipe en juin.

Sur le plan des valeurs, l'heure a été à la prudence pour le secteur du luxe à la veille de l'ouverture de la session parlementaire en Chine. A cette occasion, les autorités chinoises présenteront leur objectif de croissance pour cette année.