Début de semaine en hausse en Europe avant la Fed

A la Bourse de Paris, Veolia a terminé parmi les plus fortes progressions du CAC 40 dans la perspective de l'entrée à son capital de Bpifrance.

Ces chiffres donneront du grain à moudre aux membres de la Fed, qui feront connaître mercredi leur décision de politique monétaire. Demain, les investisseurs seront attentifs aux résultats de l'entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -20 en mars contre 5,70 en février. Il était attendu à -1,90. Il s'affiche au plus bas depuis mars 2024.

Aux Etats-Unis, les données du jour ont déçu. Les ventes au détail ont rebondi de 0,2% en février après un recul de 1,2% en janvier. Or, elles étaient anticipées en augmentation de 0,6%. " Les ventes au détail sortent en dessous des attentes pour le 3ème mois de suite ", relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM. Les chiffres de février " confirment le coup d'arrêt à la consommation des ménages en ce début d'année 2025 ".

S'agissant des mesures annoncées ce week-end visant à relancer la consommation intérieure en 2025, MUJG fait remarquer qu'elles ne comportent pas de distributions d'argent à grande échelle et qu'elles continuent d'être axées sur l'offre.

Commerzbank note que l'impact des droits de douane américains ne s'est pas encore fait sentir dans ces données. " La demande intérieure reste également fragile, les données relatives à l'immobilier et au crédit ne montrant pas de signes durables d'amélioration ", souligne par ailleurs l'économiste.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse alors que l'économie américaine confirme sa perte de dynamisme, à deux jours de la réunion de la Fed. L'indice CAC 40 a gagné 0,57% à 8073,98 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,69% à 5441,46 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé : le Dow Jones gagne 0,47% tandis que le Nasdaq Composite perd 0,41% vers 17h30.

