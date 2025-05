Début de semaine dans le rouge en Europe après la dégradation des USA par Moody's

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans gagne plus de 3 points de base à 3,515% tandis que celui du 30 ans a brièvement dépassé 5%. En dépit de la hausse des taux, le dollar est sous pression. L'euro gagne 0,51% à 1,1229 dollar.

" La révision à la baisse était imminente et Moodys a été la dernière des trois grandes agences à abaisser la note souveraine des États-Unis au niveau le plus élevé ", rappelle MUFG.

(AOF) - Les marchés européens se replient dans les premiers échanges, avec un CAC 40 en recul de 0,46% à 7850,09 points. Les futures sur les indices américains se replient nettement. Moody's Ratings a abaissé d'un cran vendredi la note des États-Unis de Aaa à Aa1. La perspective est désormais Stable. L'agence de notation a justifié sa décision par " l'augmentation, sur plus d'une décennie, de la dette publique et des ratios de paiement d'intérêts, qui atteignent des niveaux nettement supérieurs à ceux d'États souverains bénéficiant d'une notation similaire ".

