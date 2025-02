Début de séance en hausse pour Francfort, Paris dans le rouge

(AOF) - Quelques minutes après le début de la séance en Europe, l'indice Dax40 gagne 0,18% à 22328,32 points tandis que le CAC 40 perd 0,75% à 8093,05 points. Les conservateurs de la CDU/CSU sont sortis vainqueurs du scrutin de dimanche, ce qui devrait permettre à leur chef de file, Friedrich Merz, de devenir chancelier. Les valeurs de la défense se distinguent en France et en Allemagne. " La priorité absolue sera de renforcer l'Europe le plus rapidement possible afin que, pas à pas, nous puissions réellement parvenir à l'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis " a déclaré hier soir, Friedrich Merz.

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,20% à 1,0482 dollar après avoir atteint un plus haut dans la nuit à 1,0528.

"Le fait que le résultat des élections allemandes n'ait pas été une surprise pour le parti d'extrême droite AfD a été accueilli avec soulagement par les marchés financiers et l'euro est la monnaie du G10 la plus performante ce matin après la confirmation de la victoire de la CDU-CSU, qui a remporté 28,5 % des voix", commente MUFG.