Début d'une opération d'actionnariat salarié chez Vinci information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Vinci fait part du démarrage, ce 1er septembre de la période de souscription (qui s'achèvera au 31 décembre) des salariés aux parts à émettre par le FCPE 'Castor Relais 2025/3' dans le cadre de l'augmentation de capital réservée à ses salariés en France.



Le groupe de BTP et de concessions précise que le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 120,88 euros par action nouvelle à émettre et que leur nombre maximal ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale du 17 avril.



Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE 'Castor Relais 2025/3' qui sera constaté à la fin de la période de souscription.



Le FCPE souscrira aux actions nouvelles de Vinci à émettre à la fin du mois de janvier 2026. L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.





Valeurs associées VINCI 115,5000 EUR Euronext Paris -0,35%