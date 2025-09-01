Début d'une opération d'actionnariat salarié chez Vinci
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 08:00
Le groupe de BTP et de concessions précise que le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 120,88 euros par action nouvelle à émettre et que leur nombre maximal ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale du 17 avril.
Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE 'Castor Relais 2025/3' qui sera constaté à la fin de la période de souscription.
Le FCPE souscrira aux actions nouvelles de Vinci à émettre à la fin du mois de janvier 2026. L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.
Valeurs associées
|115,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
