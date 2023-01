Début d'année en fanfare sur les actions européennes

LVMH, champion mondial du luxe français, un secteur moins sensible à la récession, est la première capitalisation européenne, à plus de 400 milliard d'euros. Solide, le groupe est en mesure de profiter de la réouverture de l'économie chinoise. (© AFP)

Le point pivot des politiques monétaires pour l'arrêt du resserrement est devenu plus probable dès cette année. Mais l'ampleur du ralentissement économique à venir reste incertaine, ce qui peut à tout moment renverser la tendance.

La Bourse de Paris a démarré 2023 sur les chapeaux de roues ! Mi-janvier, le CAC 40 a dépassé le seuil des 7000 points et au 17 du mois, en clôture, l'indice parisien gagnait 9,3% depuis le début de l'année.

Sur la même période, à Wall Street, le S&P 500 ne progressait que de 4%. Après une rude année 2022, au cours de laquelle toutes les classes d'actifs ont corrigé, à l'exception des matières premières et de l'énergie, cette embellie boursière ponctuelle ne modifie toutefois pas la prudence de certains stratèges (lire l'entretien ci-dessous).Récession modérée

Malgré un ralentissement économique sensible, Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée, pense, lui, qu'on s'oriente, des deux côtés de l'Atlantique, vers un scenario de récession plutôt modérée. Il envisage un arrêt de la hausse des taux d'intérêt directeurs vers le milieu de l'année 2023, mais pas de baisse de ces taux avant le début de l'année 2024. «Le plus haut niveau des taux directeurs aux États-Unis pourrait être atteint à 5,25% pour les Fed Funds, dès la fin du premier trimestre. Et le plus haut en zone euro, à 3,25%, pourrait être touché à la fin du premier semestre», précise-t-il.

«L'année 2022 a été une année de multiples chocs : choc d'inflation, choc de taux, choc géopolitique, choc de dévalorisation des actions comme des obligations, et choc de styles avec le