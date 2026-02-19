Début d'année 2026 en berne pour l'horlogerie suisse
Fait particulièrement notable, les Etats-Unis se sont retournés en territoire négatif, pour accuser le mois dernier des ventes en baisse de 14% qui ont fortement pesé sur les statistiques mensuelles de la fédération.
"Les exportations vers les USA avaient déjà connu une période de forte volatilité au cours du second semestre 2025, les fabricants ayant dû s'adapter aux surtaxes douanières mises en place par l'administration américaine", rappellent ce matin les analystes de Bernstein.
A l'inverse, Hong Kong ( 2,6%) et la Chine ( 5%) ont affiché un rebond, tandis que le Japon, pénalisé par un effet de base défavorable, a enregistré une baisse de 7,5%.
La France a, elle, poursuivi sa dynamique soutenue amorcée en décembre, avec une progression de 36,8%, suivie par les Emirats arabes unis ( 8,1%) qui se sont maintenus parmi les six principaux marchés mondiaux, mais les ventes à destination de Singapour (-14,3%) et le Royaume-Uni (-6,3%) sont reparties à la baisse, tandis que l'Allemagne a prolongé sa tendance négative (-16,4%).
Au niveau des gammes, les montres dont le prix export dépasse 3 000 francs ont enregistré un recul marqué (-8,1%), qui n'a pu être compensé par la forte progression de 17,7% des montres dont le prix export se situe entre 500 et 3 000 francs.
Ces chiffres contrastés ne permettaient pas de remettre du baume au coeur des investisseurs à la Bourse de Zurich, où les actions Richemont et Swatch Group perdaient respectivement 1% et 2,7% jeudi à la mi-journée, tandis que l'indice paneuropéen des produits de luxe perdait autour de 1%.
