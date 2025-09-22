De plus en plus d'entreprises adoptent la structure de co-PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N a nommé lundi Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG , en remplacement de Safra Catz, qui a été nommée vice-présidente du conseil d'administration après 11 ans à la tête de l'entreprise.

Bien que la pratique courante soit d'avoir un seul directeur général, il existe une poignée d'entreprises à Wall Street et à l'étranger qui suivent la structure à double direction.

En voici quelques-unes:

NETFLIX NFLX.O

Le géant du streaming est passé à un modèle de double directeur général en juillet 2020 lorsque Ted Sarandos a été promu à la tête de l 'entreprise aux côtés de Reed Hastings, alors directeur général.

En janvier 2023, Hastings s'est retiré et Greg Peters a été promu pour rejoindre Sarandos.

M. Sarandos dirige le contenu, le marketing et les affaires juridiques, tandis que M. Peters se concentre sur la technologie, le développement de produits et les opérations.

KKR KKR.N

La société de capital-investissement a nommé les coprésidents Scott Nuttall et Joseph Bae co-PDG en 2021, succédant ainsi aux cofondateurs milliardaires de la société, Henry Kravis et George Roberts.

Bae se concentre sur les marchés privés et l'expansion en Asie, tandis que Nuttall dirige le crédit, les marchés de capitaux, l'assurance et le bilan global de l'entreprise.

Lennar LEN.N

Les directeurs généraux actuels du constructeur américain de maisons sont Stuart Miller et Jon Jaffe. M. Miller a été nommé co-PDG avec M. Jaffe lorsque M. Rick Beckwitt a décidé de se retirer.

Les deux dirigeants définissent la stratégie de l'entreprise, supervisent les opérations de construction de logements et dirigent des initiatives telles que les fusions et les acquisitions.

Gensler

La société d'architecture et de design Gensler est dirigée par Elizabeth Brink et Jordan Goldstein, tous deux nommés en 2024 , succédant à Andy Cohen et Diane Hoskins.

Brink et Goldstein se partagent la responsabilité des opérations quotidiennes.

Seres Therapeutics MCRB.O

En juillet, le développeur de médicaments a nommé Thomas Desrosier et Marella Thorell au poste de co-PDG, succédant ainsi à Eric Shaff.

Ce dernier reste dans l'entreprise en tant que directeur.

SharpLink Gaming SBET.O

La société de marketing en ligne a nommé Joseph Chalom co-PDG en juillet, aux côtés de Rob Phythian, qui a cofondé la société en 2019.

SharpLink a levé des fonds pour acquérir des cryptomonnaies, y compris l'éther ETH= , afin de fonctionner comme un véhicule de trésorerie cryptographique, imitant le livre de jeu de la stratégie de Michael Saylor MSTR.O .

IREN IREN.O

Le mineur de bitcoin s IREN est dirigé par les cofondateurs Daniel Roberts et Will Roberts. Les deux frères sont co-directeurs généraux.

Monster Beverage MNST.O

Le fabricant de boissons énergisantes a nommé en janvier 2021 Hilton Schlosberg au poste de co-PDG aux côtés de Rodney Sacks.