De nouvelles présentations scientifiques, par des leaders d'opinion reconnus, renforcent le potentiel thérapeutique de l'Imeglimine lors de l'ADA 2025, le plus grand congrès consacré au diabète

LYON, France, le 19 juin, 2025 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que cinq présentations portant sur le potentiel de l'Imeglimine, commercialisé sous le nom TWYMEEG® au Japon, seront réalisées à l’occasion des 85èmes sessions scientifiques de l'Association américaine du diabète (American Diabetes Associations, ADA), qui se tiendront du 20 au 23 juin 2025 à Chicago, Illinois (États-Unis).



Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, déclare : « Nous sommes très heureux de constater que le potentiel de l'Imeglimine (TWYMEEG®) dans la lutte contre le diabète de type 2 et les complications qui y sont associées continue de susciter de l’intérêt au sein de la communauté scientifique, avec le soutien de notre partenaire Sumitomo Pharma. Les présentations de TWYMEEG® dans le cadre du plus grand congrès académique mondial consacré au diabète viennent une fois de plus renforcer sa valeur en tant que traitement pour les patients diabétiques. »



