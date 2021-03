De nouvelles données pré-cliniques montrent qu'une combinaison de checkpoint inhibitors associée à NBTXR3 activé par radiothérapie, permet de diminuer la résistance aux anti-PD-1 et favorise un fort effet abscopal ainsi qu'une mémoire anticancéreuse à long terme

Données présentées lors de la première conférence virtuelle de l'AACR sur les radiations dans le domaine de la science et de la médecine



o Une combinaison de checkpoint inhibitors associée à NBTXR3 activé par radiothérapie a amélioré la réponse anti-tumorale dans les tumeurs irradiées et non irradiées (abscopales), ainsi que le contrôle des tumeurs locales et distantes et a augmenté le taux de survie

o Les souris ayant survécu ont été immunisées contre les réinjections de cellules tumorales, ont conservé un pourcentage de cellules immunitaires mémoires significativement plus élevé et des activités immunitaires anti-tumorales plus fortes que les souris du groupe témoins