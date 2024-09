De nouveaux sommets pour l'or

Amundi

Amélioration en demi-teinte de la confiance des consommateurs américains, faible dynamique des prêts bancaires en juillet en Europe, détérioration du solde du commerce extérieur de l'Indonésie... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'or, valeur refuge par excellence, a atteint de nouveaux sommets en août dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et de guerre entre la Russie et l'Ukraine. En outre, l'intérêt des investisseurs pour ce métal précieux a été renforcé par la récente dépréciation du dollar - devise dans laquelle le prix de l'or est fixé - et les attentes de baisse des taux d'intérêt de la Fed.

La diminution des rendements des bons du Trésor américain constitue un argument supplémentaire en faveur de l'or - actif sans rendement - dans les portefeuilles des investisseurs. Sur le long terme, la dette publique élevée et les lourds déficits fiscaux aux Etats-Unis et en Europe devraient être favorables au cours de l'or.

Ces deux facteurs exercent ainsi une pression sur les monnaies fiduciaires. Dans ce contexte, les investisseurs sont encouragés à privilégier l'or qui constitue une réserve de valeur sur le long terme.

