De nouveaux records en vue à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains s'apprêtent à débuter une semaine, qui sera écourtée en raison de la fête nationale américaine, vendredi. Les investisseurs scruteront avec intérêt jeudi le rapport sur l'emploi pour juin. En attendant, Wall Street devrait bénéficier du relâchement des tensions commerciales. Le Canada a ainsi abandonner son projet de taxe sur les services numériques. A plus de 30 minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,33% et 0,50%. Le rendement du 10 ans recule.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont terminé la semaine en territoire positif sur fond de nouveaux records en clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq. Les données sur l'inflation sont ressortis plutôt en ligne avec les attentes. L'indice de confiance du Michigan s'est lui affiché supérieur aux prévisions. Trump a annoncé la conclusion officielle de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine alors que président américain a assuré mettre fin aux relations commerciales avec le voisin canadien. Le Dow Jones s'est adjugé 1% à 43819 points et le Nasdaq a progressé de 0,52% à 20273 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en juin sera communiqué à 15h45.

Les valeurs à suivre

Banques américaines

Les résultats du test de résistance bancaire annuel de la Fed ont montré que les grandes banques sont bien placées pour faire face à une grave récession, tout en restant au-dessus des exigences minimales en matière de fonds propres et en continuant à prêter aux ménages et aux entreprises, a indiqué l'institution. En cas de fortes tensions, le ratio de fonds propres CET1 - qui permet de se prémunir contre les pertes - devrait diminuer de 1,8 point de pourcentage pour atteindre un minimum de 11,6%.

CoreWeave

La société spécialisée dans les services cloud dédiés à l’intelligence artificielle, CoreWeave, est en discussions pour racheter, Core Scientific, qui possède une infrastructure numérique pour le minage de bitcoin s et la colocation haute densité, affirme Reuters citant une source proche du dossier. Core Scientific avait rejeté une offre de CoreWeave, l’année dernière. Le Wall Street Journal avait évoqué le 26 juin une telle opération.

Hyatt

Hyatt Hotels Corporation a annoncé la conclusion d’un accord définitif en vue de la cession de l’intégralité du portefeuille immobilier détenu par Playa, pour 2 milliards de dollars. Ce portefeuille avait été acquis le 17 juin dernier. L’acquéreur, Tortuga Resorts, est une coentreprise entre une filiale de KSL Capital Partners et Rodina. Ce portefeuille comprend 15 complexes hôteliers situés au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. Hyatt précise qu’il pourrait recevoir jusqu’à 143 millions de dollars supplémentaires si certains seuils d’exploitation sont atteints.

Moderna

Moderna a publié des résultats positifs d’une étude d’efficacité de phase 3 évaluant son candidat vaccin contre la grippe saisonnière par rapport à un vaccin antigrippal saisonnier homologué à dose standard chez les adultes âgés de 50 % et plus. Le produit de Moderna a démontré une efficacité supérieure par rapport à son concurrent. En outre, une forte rVE (efficacité relative du vaccin) a été observée pour chaque souche grippale contenue dans le vaccin.