De nouveaux investisseurs pour Tonner Drones

Cannes, le 7 mars 2024 – 18h



Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) a le plaisir d'annoncer qu'elle bénéficie d'un soutien total de la part de ses nouveaux investisseurs.



Tonner Drones a récemment annoncé avoir mis fin à ses relations avec Yorkville. Cette décision a été rendue possible par le rachat du contrat OCA à Yorkville. A ce jour, Yorkville a confirmé avoir reçu l'intégralité des paiements restants, mettant fin au contrat SPA. Comme indiqué dans le communiqué de presse du 1er mars, il n'existe plus aucune relation entre Yorkville et Tonner Drones. Les nouveaux propriétaires du contrat OCA ont informé Tonner Drones qu'ils soutenaient la stratégie de la direction visant à mettre fin aux contrats comportant un système de tarification variable.