De la tulipe au Covid : les grands krachs boursiers de l'histoire

Rappel des principaux krachs boursiers dans l'histoire, quinze ans après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers lors de la crise des "subprime".

1637: Krach de la tulipe

La "tulipomanie" aux Pays-Bas constitue la première bulle spéculative économique et financière de l'histoire moderne. La spéculation était fondée sur le commerce des bulbes de tulipes dont les prix ont atteint des sommets, avant de s'effondrer en 1637. En 1642, après le krach, le prix de la tulipe n'était plus qu'au dixième de sa valeur et cent ans plus tard à deux centièmes.

1720: Spéculation en Grande Bretagne

Krach en Grande-Bretagne après l'éclatement de bulles spéculatives qui ont entraîné les faillites de la Compagnie des mers du Sud et de la banque Law.

1882: Krach de l'Union Générale

La faillite de cette banque catholique française entraîne celles de nombreux agents de change. Les Bourses de Lyon et Paris sont ébranlées, plongeant la France dans une crise économique.

1929: Krach à Wall Street

Le jeudi 24 octobre, l'indice Dow Jones perd plus de 22% en début de séance mais limite sa baisse à 2,1% en clôture. Il replonge de 13% le 28 octobre et de 12% le 29. Cette crise marque le début de la Grande Dépression aux Etats-Unis et d'une crise économique mondiale.

1987: Le premier de l'ère informatique

Le 19 octobre, à la suite d'un déficit commercial important et d'un relèvement des taux directeurs de la Bundesbank, le Dow Jones perd 22,6% en une journée à Wall Street. Les autres places boursières chutent également. Il s'agit du premier krach de l'ère informatique.

1998: Krach russe

Au mois d'août, le rouble perd 60% de sa valeur en onze jours (dont 17,13% le 27 août). La Russie connaît une crise économique et monétaire en partie liée à la crise financière asiatique de 1997. Le fonds spéculatif américain LTCM, qui menait des opérations sur les titres obligataires, évite l'écroulement grâce à l'intervention de la Banque centrale américaine.

2000: Fin de la bulle internet

La bulle spéculative autour des valeurs boursières liées à l'internet et aux nouvelles technologies se dégonfle. Après un record à 5.048,62 points le 10 mars, l'indice Nasdaq, qui concentre les valeurs de l'internet et technologiques, recule de 27% durant les deux premières semaines d'avril et de 39,3% sur un an. Cette chute se répercute sur tous les marchés liés à la "nouvelle économie".

2008: Crise des "subprime"

Les conséquences de la crise des "subprime" (crédits hypothécaires à risque) aux Etats-Unis se propagent aux marchés financiers mondiaux. De janvier à octobre, les principaux indices boursiers chutent de 30% à 50% avec des pertes accentuées lors de plusieurs séances en octobre. La crise financière, qui culmine avec la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers en septembre, fait basculer les Etats-Unis dans la récession. Des millions d'Américains perdent leur logement.

2015: Krach chinois

Après une envolée favorisée par des crédits faciles, la Bourse de Shanghai plonge de 40% en quelques semaines à l'été 2015, dans un marché dominé par les boursicoteurs individuels, suivistes et impulsifs. L'ensemble des marchés mondiaux est secoué.

2020: Krach dû à la pandémie

Le 12 mars 2020, au lendemain de la déclaration officielle par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la pandémie de Covid-19, les Bourses connaissent un jeudi noir: Paris (-12%), Madrid (-14%) et Milan (-17%) subissent une débandade sans précédent. A Londres (-11%) et New York (-10%), c'est du jamais vu depuis le krach d'octobre 1987.

Les marchés souffrent encore les jours suivants. Le 16 mars, les indices américains décrochent de plus de 12%.