De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux médias sociaux

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O .

Cette interdiction intervient alors que l'impact des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Voici un résumé des mesures prises par les pays et les entreprises pour réglementer l'accès aux médias sociaux.

AUSTRALIE Une loi historique a obligé les principales plateformes de médias sociaux à bloquer les mineurs de moins de 16 ans à partir du 10 décembre 2025, ce qui constitue l'une des réglementations les plus strictes au monde visant les principales plateformes technologiques.

Les entreprises qui ne s'y conforment pas s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (34,3 millions de dollars).

ROYAUME-UNI

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré que son pays envisageait de mettre en place une interdiction des médias sociaux à l'instar de l'Australie, afin de mieux protéger les enfants en ligne. Le gouvernement n'a pas précisé d'âge limite, mais il se demande si l'âge actuel du consentement numérique n'est pas trop bas.

CHINE

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme dit de "mode mineur" qui exige des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications pour limiter le temps passé devant l'écran en fonction de l'âge.

DANEMARK Le Danemark a déclaré en novembre qu'il interdirait les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que les parents pourraient donner accès à certaines plateformes aux enfants jusqu'à l'âge de 13 ans.

FRANCE L'Assemblée nationale française a approuvé en janvier la loi visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale. Le projet de loi doit encore passer par le Sénat avant d'être soumis au vote final de la chambre basse.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les médias sociaux que si leurs parents y consentent. Mais les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que les contrôles sont insuffisants.

GRÈCE La Grèce est "très proche" d'annoncer une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré une source gouvernementale de haut rang à Reuters le 3 février.

INDE Le conseiller économique principal de l'Inde a appelé en janvier à des restrictions d'âge sur les plateformes de médias sociaux, les décrivant comme des "prédateurs" dans leur façon de garder les utilisateurs engagés en ligne, deux jours après que l'État touristique de Goa ait déclaré qu'il envisageait des restrictions semblables à celles de l'Australie.

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour ouvrir un compte sur les médias sociaux, alors qu'aucun consentement n'est requis au-delà de cet âge.

MALAISIE La Malaisie a déclaré en novembre qu'elle interdirait les médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir de 2026.

NORVÈGE

En octobre 2024, le gouvernement norvégien a proposé de faire passer de 13 à 15 ans l'âge auquel les enfants peuvent consentir aux conditions requises pour utiliser les médias sociaux, bien que les parents soient toujours autorisés à signer en leur nom s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge.

Le gouvernement a également commencé à travailler sur une législation visant à fixer un âge minimum absolu de 15 ans pour l'utilisation des médias sociaux.

ESPAGNE L'Espagne interdira l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et les plateformes devront mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez au début du mois de février.

Il n'était pas clair si l'interdiction proposée nécessiterait l'approbation de la chambre basse du pays, très fragmentée.

LES ÉTATS-UNIS La loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents. Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement des parents pour l'accès des mineurs aux médias sociaux, mais ces lois ont été contestées devant les tribunaux pour des raisons de liberté d'expression.

LA LÉGISLATION DE L'UE En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution qui n'est pas juridiquement contraignante, appelant à fixer à 16 ans l'âge minimum d'accès aux médias sociaux.

Il préconise une limite d'âge numérique européenne harmonisée de 13 ans pour l'accès aux médias sociaux et une limite d'âge de 13 ans pour les services de partage de vidéos et les "compagnons d'intelligence artificielle"

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

Les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N indiquent que les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour s'inscrire.

Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un très grand nombre d'enfants de moins de 13 ans ont des comptes sur les médias sociaux.

(1 dollar = 1,4434 dollar australien)