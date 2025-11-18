De fortes perspectives de croissance incitent Stifel à relever sa recommandation sur Deckers Outdoor à 'acheter'

18 novembre - ** Stifel relève sa recommandation sur la société mère de Hoka, Deckers Outdoor DECK.N, de 'sous-pondérer' à 'acheter'; il réitère son objectif de cours de 117 dollars

** La société de courtage y voit de solides fondamentaux, un élan pour la marque et une situation financière robuste

** "Le multiple réévalué présente une valorisation attrayante sur la base des estimations actuelles, et une meilleure compréhension des moteurs de HOKA et UGG nous donne plus de confiance dans les estimations pour l'exercice fiscal 2027 estimé," dit Stifel

** Les 29 % de DECK, contre 20 % pour ses pairs, témoignent d'une grande efficacité, la société de courtage estimant que des marges de plus de 20 % sont durables à moins d'un ralentissement significatif des revenus

** 14 des 27 sociétés de courtage évaluent l'action à 'acheter' ou plus, 11 la maintiennent à 'conserver' et deux à 'vendre'; l'objectif de cours médian est de 109,19 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action DECK a baissé de ~60,3% depuis le début de l'année