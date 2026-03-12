De Blue Owl à First Brands : les points chauds des marchés du crédit

(Morgan Stanley s'ajoute à la liste) par Manya Saini

Les investisseurs s'attendent à une avalanche de mauvaises nouvelles après qu'une série de problèmes de crédit survenus ces dernières semaines a attiré l'attention sur le marché du crédit privé, qui pèse environ 2 000 milliards de dollars.

Le sentiment a déjà été affecté par des questions sur l'évaluation et la transparence, ainsi que par des situations spécifiques telles que la faillite du fournisseur de pièces automobiles First Brands, dans laquelle certains acteurs du crédit privé étaient exposés.

Les analystes citent toujours l'avertissement du directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, en octobre , selon lequel "d'autres cafards" se cachent sur le marché du crédit, comme source potentielle d'anxiété pour les investisseurs, même si, jusqu'à présent, les problèmes ne semblent pas être d'ordre systémique.

Les actions des sociétés de capital-investissement et des gestionnaires d'actifs alternatifs ont également été mises sous pression cette année, en raison du malaise croissant concernant les évaluations des sociétés de logiciels qu'elles possèdent et auxquelles elles accordent des prêts, alors que l'IA menace de bouleverser les modèles d'entreprise.

Voici une liste de tous les points chauds récents sur les marchés du crédit:

BLUE OWL OWL.N :

Le gestionnaire d'actifs alternatifs, qui disposait de plus de 300 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre, a déclaré en février qu'il vendrait 1,4 milliard de dollars d'actifs dans trois fonds, qu'il reverserait une partie du produit à certains investisseurs et qu'il rembourserait sa dette.

Elle a supprimé définitivement l'option permettant aux investisseurs du plus petit fonds, principalement des particuliers fortunés, de retirer des fonds tous les trimestres.

En novembre, la société a dévoilé un plan visant à fusionner Blue Owl Capital Corp OBDC.N , société cotée en bourse, et Blue Owl Capital Corp II, société non cotée de développement commercial.

Mais la décision d'interdire aux investisseurs du fonds non négocié de racheter leur capital jusqu'à ce que la fusion soit finalisée a eu un impact sur ses actions et a finalement conduit à l'abandon de l'opération.

FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ DE BLACKROCK, BLACKSTONE ET MORGAN STANLEY :

BlackRock BLK.N a déclaré vendredi qu'il avait limité les retraits d'un fonds de dette phare après une augmentation des demandes de rachat.

Parallèlement, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a révélé le 2 mars que son fonds de crédit privé, connu sous le nom de BCRED, avait été confronté à une augmentation des retraits au cours du premier trimestre.

Ailleurs, Morgan Stanley a déclaré le 11 mars qu'il avait limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé après que les investisseurs aient cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation.

FIRST BRANDS:

Le fabricant américain de pièces automobiles s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en septembre après avoir révélé un passif de plus de 10 milliards de dollars, marquant ainsi l'effondrement d'une entreprise dont la détérioration rapide des finances a choqué les investisseurs en dette .

La banque d'investissement américaine Jefferies

JEF.N et la banque suisse UBS UBSG.S ont depuis révélé une exposition de plusieurs millions de dollars à First Brand.

Western Alliance WAL.N a poursuivi Jefferies vendredi pour n'avoir pas effectué le paiement de 126,4 millions de dollars qu'elle devait à la banque régionale pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite.

D'autres grandes institutions financières ont également été impliquées dans la faillite.

Une coentreprise entre Norinchukin Bank et Mitsui & Co a une exposition d'environ 1,75 milliard de dollars, avait rapporté Bloomberg News en octobre.

La banque espagnole Santander SAN.MC avait une exposition à la dette d'au moins 55 millions de dollars à la fin du mois de septembre, selon un document du tribunal américain consulté par Reuters.

Le directeur financier de Bank of America BAC.N , Alastair Borthwick, a déclaré en octobre que les prêts syndiqués de la banque à First Brands étaient adossés à des actifs et garantis par des sûretés.

MARKET FINANCIAL SOLUTIONS:

Les prêteurs de Wall Street ont été ébranlés par l'implosion du fournisseur de prêts hypothécaires britannique peu connu Market Financial Solutions à la fin du mois de février, ce qui a alimenté les craintes de pertes plus importantes parmi les banques et a ravivé les mises en garde contre d'autres "cafards" dans l'industrie du crédit privé.

L'effondrement de MFS a mis à mal les actions des sociétés britanniques Barclays BARC.L et Jefferies, et a accéléré une chute plus importante des sociétés financières et des gestionnaires d'actifs alternatifs à l'époque.

TRICOLOR:

Le prêteur et concessionnaire de prêts à risque a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 7 auprès d'un tribunal du Texas en septembre. La société a déclaré plus d'un milliard de dollars d'actifs et plus d'un milliard de dollars de passifs, avec plus de 25 000 créanciers, selon sa demande de mise en faillite.

La faillite fait suite à une déclaration de Fifth Third Bancorp FITB.O , le 9 septembre, selon laquelle elle passerait une charge matérielle comprise entre 170 et 200 millions de dollars au troisième trimestre en raison d'une "activité frauduleuse externe présumée".

Un avocat qui a aidé Tricolor à déposer son bilan avait précédemment refusé de commenter les allégations de fraude.

JPMorgan Chase a également enregistré une perte de 170 millions de dollars liée à cette situation. Le directeur général Dimon a décrit l'exposition de la banque comme "n'étant pas notre meilleur moment" et a déclaré qu'elle était en train de revoir les contrôles de risque.