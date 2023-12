De belles performances pour l’Inde depuis le début du second semestre

Amundi

Vers un ralentissement de l'activité aux États-Unis et une croissance médiocre en Europe, la confirmation du fort dynamisme de l'Inde... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions indiennes semblent bien parties pour surperformer les indices boursiers des États-Unis, des pays émergents et du monde entier au second semestre. Au cours de la première semaine de décembre, la capitalisation boursière du pays a franchi pour la première fois la barre des 4 trillions de dollars, ce qui en fait le cinquième pays en termes de capitalisation boursière, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et Hong Kong.

L'optimisme a été nourri par la stabilité politique, les marchés approuvant les politiques du gouvernement axées sur la croissance, après que le parti au pouvoir, le parti Bharatiya Janata (BJP), a remporté les élections des États clés. La récente révision à la hausse de la croissance du PIB au troisième trimestre, à 7,6 % (en glissement annuel), a également contribué à l'élan positif, faisant de l'Inde l'une des économies à la croissance la plus rapide des marchés émergents.

L'Inde n'est qu'une opportunité parmi d'autres au sein des marchés émergents. Les divergences à l'échelle mondiale et les délocalisations continues de la chaîne d'approvisionnement sont source d'opportunités.

(...)

