DCM Systematic Advisors obtient l’agrément de la Finma

(NEWSManagers.com) - La société de gestion genevoise DCM Systematic Advisors annonce avoir obtenu de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), l’autorisation pour une activité de gestionnaire de fortune collective.

Jusqu’à présent, la société fondée en 2014 était exemptée d’un tel agrément en raison de sa taille, explique un porte-parole. Mais la société était enregistrée auprès de la Commodities Futures Trading Commission aux Etats-Unis depuis sa création.

Cette autorisation « permet de donner aux clients de DCM un niveau de confiance supplémentaire grâce à la supervision de l’autorité de tutelle suisse, la Finma. Par ailleurs, cela permet à DCM de gérer des mandats pour des fonds de prévoyance en Suisse, donc d’élargir son spectre de types de clients possibles. Enfin, grâce à cette autorisation, une Management Company européenne (ManCo) peut déléguer sa gestion à DCM. Donc, là aussi, c’est un élargissement du spectre de clients atteignables pour DCM », explique la société de gestion.

Fondée par Anthony Dearden, Jérôme Callut et Gaëtan Maraite, des anciens de Bluecrest Capital Management et de Pictet, Diversified Alpha met en oeuvre une approche d'investissement quantitative multi-stratégies. Sa stratégie Diversified Alpha dépasse 320 millions d’euros à fin janvier, soit plus du double de l’année dernière à la même date.

La société cible une clientèle institutionnelle type fonds de pension, assurances, banques, banques privées, family offices, en Suisse, Union Européenne, Royaume-Uni et Etats-Unis.