DBV Technologies va émettre de nouveaux ADS

(AOF) - Dans le cadre de son programme de financement dit « At the market », DBV Technologies a accepté d’émettre et de placer de nouvelles actions ordinaires auprès d’Invus sous la forme d’American Deposite Share (ADS), pour un produit brut total d’environ 30 millions de dollars. L’émission et la livraison de ces actions ordinaires sont programmées pour le 8 octobre prochain et elles représenteront une dilution de d’environ 7,77 % à l’issue de l’opération.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer