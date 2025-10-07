 Aller au contenu principal
DBV Technologies va émettre de nouveaux ADS
information fournie par AOF 07/10/2025 à 08:31

(AOF) - Dans le cadre de son programme de financement dit « At the market », DBV Technologies a accepté d’émettre et de placer de nouvelles actions ordinaires auprès d’Invus sous la forme d’American Deposite Share (ADS), pour un produit brut total d’environ 30 millions de dollars. L’émission et la livraison de ces actions ordinaires sont programmées pour le 8 octobre prochain et elles représenteront une dilution de d’environ 7,77 % à l’issue de l’opération.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
2,3700 EUR Euronext Paris +2,82%
