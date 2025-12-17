 Aller au contenu principal
DBV Technologies, Sanofi, Trigano....les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 17/12/2025 à 09:09

(AOF) - Abionyx Pharma

Abionyx Pharma a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant de près de 1,8 million d'euros par l'émission de 580 643 actions nouvelles à un prix de 3,10 euros par titre. Les fonds levés serviront à renforcer la trésorerie de la société biopharmaceutique afin d'étendre sa visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2026 et de poursuivre le projet Sepsis.

Bic

Le conseil d'administration de Bic a décidé, à l'unanimité, de coopter Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica, qui, pour des raisons personnelles, a demandé à être déchargée de son rôle d'administratrice indépendante. Karen Guerra, dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale en mai 2026, a également été nommée présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.

Crédit Agricole SA

Le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., réuni le 16 décembre 2025, a élu Eric Vial en qualité de président. Il succède à Dominique Lefebvre et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026. Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) et de la SAS Rue La Boétie le 4 décembre 2025. Il est président du Crédit Agricole des Savoie depuis 2018. Membre du Bureau de la FNCA depuis 2022 et vice-président depuis 2024, il est administrateur de Crédit Agricole S.A. depuis 2022.

DBV Technologies

DBV Technologies a annoncé que l'étude Vitesse, son essai clinique pivot de phase 3 évaluant l'innocuité et l'efficacité du patch Viaskin Peanut pour le traitement des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide, a atteint son critère d'évaluation principal. Selon la société biopharmaceutique de stade avancé, la limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % (IC) à savoir la différence entre les taux de réponse des groupes actif et placebo est de 24,5 %, dépassant ainsi le seuil prédéfini de 15 %.

Eramet

Eramet annonce la nomination de Laetitia Brun au poste de directrice des ressources humaines du groupe, à compter du 9 février 2026. À ce titre, elle deviendra membre du comité exécutif. Elle succédera à Anne-Marie Le Maignan, qui a décidé de prendre sa retraite après vingt-deux années consacrées à accompagner le développement du groupe et sa récente transformation en acteur pur des mines et métaux.

Euroapi

Euroapi annonce que "dans un environnement économique global dégradé, le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 est attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre (" mid single digit ", soit entre 4 et 6%) sur une base comparable, par rapport à une baisse modérée (" low single digit ", soit entre 1 et 3%) communiquée précédemment. L'objectif de marge de Core Ebitda pour l'exercice 2025 demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

Groupe ADP

Au mois de novembre, le trafic sur les plateformes aéroportuaires exploitées par le groupe ADP a augmenté de 5,9%, pour un total de 29,2 millions de passagers. Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression est de 3,9%, à 7,8 millions de passagers. Sur les onze premiers mois de l'année, le trafic a connu une croissance totale de 4,3%, à 349,588 millions de passagers, dont une hausse de 3,4%, à 98,386 millions d'unités pour Paris Aéroport.

Implanet

Implanet a dévoilé la réalisation des premières poses du système Jazz en Chine. Cette gamme d'implants est dédiée à la fixation par bande dans le traitement des pathologies rachidiennes et bénéficie dans l'Empire du Milieu de l'appui de Sanyou Medical, un acteur reconnu disposant d'un réseau national solide et d'une expertise clinique éprouvée.

Pernod Ricard

Pernod Ricard et Trinchero Family Wine and Spirits annoncent la signature d'un accord définitif portant sur la cession des marques de vins effervescents de Pernod Ricard aux Etats-Unis - Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX. A l'issue de cette opération, Trinchero détiendra les droits exclusifs pour la fabrication et la production des vins effervescents de la marque Mumm (hors champagne) aux Etats-Unis, ainsi que ses droits de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans certains marchés des Caraïbes.

Plastivaloire

Le groupe Plastivaloire a réalisé sur l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 703,1 millions d'euros, stable sur un an (-0,1% par rapport à 2023-2024), mais en légère croissance à taux de change constant (712,6 millions d'euros, +1,3%). Cette résilience dans un environnement complexe s'est accompagnée d'un redressement de la rentabilité opérationnelle, grâce à l'amélioration de la marge brute et aux mesures de rationalisation industrielle menées par le groupe ces dernières années. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 9% sur l'exercice (vs 7,7% en 2023-2024).

Sanofi

L'agence européenne des médicaments a accordé la désignation de médicament orphelin à l'Efdoralpine alfa de Sanofi, une protéine expérimentale pour le traitement potentiel de l'emphysème lié au déficit en alpha-1 antitrypsine, une affection respiratoire rare présentant un besoin médical non satisfait important. La désignation de médicament orphelin est accordée à des nouveaux traitements potentiels visant à traiter des maladies ou affections médicales rares, mettant en jeu le pronostic vital ou invalidantes, qui n'affectent pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans l'Union européenne.

Trigano

Trigano a annoncé que son principal actionnaire, la société Seval, une holding patrimoniale de François et Marie-Hélène Feuillet, a donné à Séverine Soummer Feuillet et Alice Cavalier Feuillet, leurs filles, la nue-propriété de 49,99% des actions composant le capital social de la société Seval. A l'issue de l'opération, chacune des filles détient directement et indirectement 15% du capital de Trigano, tandis que leurs parents possèdent ensemble directement et indirectement 27,9% du capital de Trigano.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelable, annonce avoir débuté les travaux de préparation du site pour sa centrale hybride d'une puissance photovoltaïque de 43 mégawatts et d'une capacité installée en batteries de 135 mégawattheures en Guyane française. " Le lancement des travaux de la centrale de Sainte-Anne marque une étape importante pour Voltalia et pour la transition énergétique en Guyane", déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,2300 EUR Euronext Paris -6,24%
ADP
128,8000 EUR Euronext Paris -0,54%
BIC
48,8000 EUR Euronext Paris -0,41%
CREDIT AGRICOLE SA
17,3150 EUR Euronext Paris +0,44%
DBV TECHNOLOGIES
4,3850 EUR Euronext Paris +43,07%
EUROAPI
2,5700 EUR Euronext Paris -17,42%
IMPLANET
0,2050 EUR Euronext Paris +25,00%
PERNOD RICARD
76,5600 EUR Euronext Paris -0,44%
PLASTiVALOIRE
1,8750 EUR Euronext Paris +5,63%
SANOFI
81,0100 EUR Euronext Paris +0,09%
TRIGANO
172,1000 EUR Euronext Paris -0,64%
VOLTALIA
7,0050 EUR Euronext Paris +0,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/12/2025 à 09:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

