DBV Technologies participera au prochain congrès conjoint AAAAI/WAO

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique a annoncé aujourd'hui que la société participerait au congrès conjoint de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology et de la World Allergy Organization (AAAAI/WAO), qui se tiendra du 28 février au 3 mars 2025 à San Diego (Californie).

David Fleischer, FAAAAI, FACAAI, professeur en pédiatrie au Children's Hospital Colorado, décrira les résultats d'efficacité et d'innocuité du mois 60 (M60), fin de l'étude PEOPLE (prolongation ouverte de l'étude de phase 3 PEPITES de 12 mois, en double aveugle, contrôlée par placebo, chez des enfants âgés de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide). Tous les participants éligibles enrôlés dans PEOPLE ont été traités avec le patch VIASKIN® peanut pendant 60 mois. Les points forts de la présentation sont les suivants :

Parmi les participants de l’étude PEOPLE, le pourcentage de répondeurs au traitement (selon les critères de PEPITES) est passé de 39,1 % à la fin de PEPITES à 52,9 % à M36 et à 73,3 % à M60 (versus 88 % à M60 parmi les participants de PEOPLE ayant terminé le test de provocation par voie orale en double aveugle contrôlé par placebo [DBPCFC] à M60).

Les participants ayant atteint une dose réactogène (DR) ≥1000 mg de protéines d'arachide (l'équivalent de 3-4 cacahuètes) sont passés de 33,3 % à la fin de l'étude PEPITES à 48,3 % à M36 et 66,7 % à M60 (versus 80 % à M60 parmi les participants ayant terminé le DBPCFC à M60).

De même, le nombre de participants ayant atteint une DR ≥2000 mg de protéines d'arachide (l'équivalent de 6 à 8 cacahuètes) est passé de 2,3 % à la fin de l’étude PEPITES à 16,1 % à M36 et à 33,3 % à M60 (versus 40,0 % à M60 parmi les participants qui ont terminé le DBPCFC à M60).

La plupart des effets indésirables étaient des réactions cutanées locales d’intensité légère à modérée, dont la fréquence et la gravité ont diminué avec le temps.

Le Dr Fleischer fera également une présentation sur l'immunothérapie épicutanée avec le patch VIASKIN® peanut et son profil clinique lors du congrès semestriel et du symposium de l'American Association of Allergists and Immunologists of Indian Origin (AAAII), le 28 février 2025, à San Diego (Californie). La présentation décrira les propriétés immunologiques de la peau en tant que puissante voie de désensibilisation aux allergènes alimentaires.

Les professeurs Hugh Sampson, MD, de l'Icahn School of Medicine au Mount Sinai (New York, NY), Helen Brough, MBBS, PhD, de Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (Londres, Royaume-Uni), et le modérateur Douglas Mack, MD, de l'Université McMaster (Ontario, Canada), discuteront des principales caractéristiques de l'immunothérapie épicutanée résultant des capacités uniques de la peau, notamment l'administration contrôlée d'allergènes, la réduction du risque d'exposition systémique et l'administration simple et non invasive. Cette discussion aura lieu lors d’une présentation de produit sponsorisé par DBV ne relevant pas de la formation médicale continue (DBV’s non-CME Product Theater) intitulé « From Trigger to Tolerance : Harnessing the Skin’s Dual role with Epicutaneous Immunotherapy» (Du facteur déclenchant à la tolérance : Exploiter le double rôle de la peau avec l'immunothérapie épicutanée).

Le « non CME Product Theater » se tiendra le samedi 1er mars, de 10 h à 10 h 30 (heure du Pacifique), au San Diego Convention Center, Exhibit Hall A.

DBV tiendra un stand (#1740) dans le hall d'exposition du Congrès conjoint AAAAI/WAO où les participants pourront recevoir de l’information sur l'immunothérapie épicutanée avec le patch VIASKIN® peanut, y compris sur les études cliniques en cours et prévues chez les enfants allergiques à l'arachide.

« Les résultats convaincants à cinq ans de l'extension en ouvert de PEPITES qui sont présentés au congrès conjoint AAAAI/WAO cette année contribuent à caractériser davantage l'efficacité et l'innocuité à long terme du patch VIASKIN® peanut et s'ajoutent au nombre croissant de preuves, qui démontrent son potentiel en tant que traitement révolutionnaire pour les enfants souffrant d'allergie à l'arachide s'il est approuvé », a déclaré Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV. « Ce qui est peut-être le plus remarquable dans les données de PEOPLE, c'est que le bénéfice du traitement a continué à s'accumuler au fil du temps, avec environ 2/3 des sujets de l'étude atteignant une DR de 1 000 mg ou plus de protéines d'arachide, ce qui équivaut approximativement à 3-4 cacahuètes, au mois 60, tandis que l'incidence des effets indésirables - dont la plupart étaient des réactions cutanées locales légères à modérées - a diminué en fréquence et en sévérité au cours de cette même période de temps. »



« Le fait que l'observance du traitement ait dépassé 93 % à cinq ans nous rend confiants dans la capacité du patch VIASKIN® peanut à devenir une nouvelle option thérapeutique pratique pour l'allergie à l'arachide dès son approbation. À cette fin, nous nous engageons à terminer efficacement les études restantes pour soutenir deux demandes d’enregistrement distinctes - l'une chez les enfants âgés de 1 à 3 ans et l'autre chez les enfants âgés de 4 à 7 ans », a conclu le Dr Mohideen.

Détails des présentations :

Présentation orale des abstracts au congrès conjoint AAAAI/WAO 2025 :

« Long-Term Efficacy Results of Epicutaneous Immunotherapy With VIASKIN ® Peanut Patch in Peanut-Allergic Children Aged 4-11 Years in the Phase 3 PEOPLE Study » sera présenté par le Dr. David Fleischer.

Session : 4605 - Latest on Treatment Outcomes in Food Allergy and Eosinophilic Esophagitis

Date de la présentation : 3 mars

Heure de la présentation : 13h30-13h40 PST

Lieu de la présentation : San Diego Convention Center, niveau supérieur, salle 11B

Présentation au congrès semestrielle et au symposium de American Association of Allergists and Immunologists of Indian Origin (AAAII) :

« Understanding the Skin as a Potent Route for Food Allergen Desensitization » sera présenté par le Dr. David Fleischer.

Date de la présentation : 28 février

Heure de la présentation : 19h00-19h30 PST

Lieu de la présentation : San Diego Marriott Marquis Marina, salle Marina E





À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : DBVT ; CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

