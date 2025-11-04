 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,44
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DBV Technologies nomme un directeur commercial
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 16:18

La société biopharmaceutique DBV Technologies annonce la nomination de Kevin Trapp au poste de directeur commercial, avec effet immédiat. Dans ses fonctions, il rapportera directement au directeur général Daniel Tasse.

En tant que membre de l'équipe de direction, il sera responsable de la stratégie commerciale globale et de sa mise en oeuvre pour le patch Viaskin Peanut, pour lequel des demandes de licence de produit biologique (BLA) doivent être déposées en 2026.

Kevin Trapp est un dirigeant commercial chevronné, comptant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique. Avant de réintégrer DBV, il a occupé le poste de directeur général chez Biotech Value Advisors (BVA).

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
2,5750 EUR Euronext Paris +4,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Global Financial Leaders' Investment Summit
    Goldman Sachs et Morgan Stanley mettent en garde sur une possible correction
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:59 

    par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:54 

    Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite

  • L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou pose pour une session de photos, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    80 ans après, un récit sur le procès de Nuremberg salué par le prix Renaudot
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:51 

    L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.11.2025 16:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank