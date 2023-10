Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies: nomination d'une directrice financière information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé lundi la nomination de Virginie Boucinha au poste de directrice financière, avec une prise d'effet prévue à compter du 6 novembre.



Cette cadre dirigeante, qui affiche environ 30 ans d'expérience au sein de l'industrie pharmaceutique, était récemment la directrice de la performance du groupe Pierre Fabre après avoir occupé différents postes de direction chez Sanofi.



A son nouveau poste, elle aura la responsabilité de la gestion financière, des technologies de l'information, de la planification stratégique et des relations avec les investisseurs.



Elle remplacera Sébastien Robitaille, le directeur financier depuis 2020, qui a prévu de quitter la société le 17 novembre prochain pour poursuivre de nouvelles opportunités.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris -1.42%