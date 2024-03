DBV Technologies en nette baisse malgré une visibilité jusqu'à fin 2024

(AOF) - DBV Technologies (-9,81% à 1,31 euro) affiche la plus forte baisse du marché SRD après l'annonce qu’au 31 décembre 2023, sa trésorerie totalisait 141,4 millions de dollars, contre 209,2 millions un an plus tôt, un montant suffisant pour financer ses opérations jusqu'au 31 décembre 2024. Cette biotech spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires affiche une perte nette de 72,7 millions de dollars sur l’exercice 2023, contre 96,3 millions de dollars un an plus tôt.

"Au cours de l'année 2023, nous avons accompli des progrès significatifs en faisant progresser nos deux programmes de développement clinique Viaskin Peanut dans deux groupes d'âge distincts, l'un regroupant les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans et l'autre des enfants de 4 à 7 ans ", commente Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies.

"En 2024, DBV se concentre sur la fin du recrutement des patients de l'étude Vitesse -notre essai de phase 3 sur l'efficacité et la sécurité d'emploi chez les enfants de 4 à 7 ans. En dépit d'un retard lié aux nouvelles directives européennes en matière de règlementation des études cliniques, l'ensemble des pays recrutent désormais activement ce qui devrait permettre le screening du dernier sujet au troisième trimestre 2024".

