DBV Technologies devrait respecter son calendrier pour une étude de phase 3
12/11/2025

(AOF) - DBV Technologies a annoncé que la dernière visite des patients avait été effectuée dans le cadre de l’essai clinique de phase 3 évaluant son patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides. Avec l’achèvement de la phase de traitement en double aveugle contrôlée par placebo de cet essai clinique, la société biopharmaceutique reste en bonne voie pour annoncer les résultats préliminaires de cette étude au quatrième trimestre de cette année.

Pour Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies : " la fin de la dernière visite du dernier patient dans le cadre de l'étude représente une étape très importante pour DBV, car elle nous rapproche un peu plus de la mise à disposition d'une option thérapeutique pour les enfants allergiques aux arachides, leurs médecins et leurs soignants, si elle est approuvée ".

    Le patch Viaskin, développé par DBV Technologies depuis les années 2000, vise à traiter les allergies (notamment à l’arachide) via la peau. Après plusieurs essais cliniques prometteurs, la FDA a refusé son approbation en 2020 pour des raisons techniques. Depuis, DBV a amélioré le patch et poursuit de nouveaux essais de phase III. En 2025, l’objectif est une nouvelle demande d’autorisation d’ici 2026. Une aventure de plus de 20 ans.

