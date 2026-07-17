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DBV Technologies chute face à la hausse des charges au S1
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 11:01

DBV Technologies DBV.PA chute en Bourse vendredi, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels faisant état d'une hausse des charges opérationnelles au premier semestre.

À la Bourse de Paris, l'action perdait 5,14% vers 08h35 GMT, tandis que le SBF 120 reculait de 0,84%.

Le groupe biopharmaceutique français a fait état jeudi soir d'une augmentation des charges opérationnelles, à 100,1 millions de dollars au 30 juin, contre 69,9 millions de dollars en 2025.

Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation des frais de recherche et développement, qui s'élèvent à 64,6 millions de dollars contre 55,2 millions de dollars un an plus tôt, en raison notamment des dépenses liées à des études, en plus d'investissements aux États-Unis.

Les produits opérationnels sont également ressortis à 1,6 million de dollars pour les six premiers mois de l'année, contre 2,2 millions de dollars l'an passé.

Le résultat financier est toutefois passé en territoire positif, à hauteur de 900.000 dollars contre un déficit de 1,1 million de dollars au 30 juin 2025.

Pour le premier semestre, le déficit net s'est ainsi élevé à 98,0 millions de dollars, contre 69,0 millions de dollars un an plus tôt.

"À court terme, nous anticipons que le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA) pour son patch anti-allergie aux arachides chez les enfants (âgés de 4 à 7 ans) au troisième trimestre 2026, ainsi que son approbation ultérieure, soutiendront le cours de l’action", ont écrit les analystes de Kempen dans une note.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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