Montrouge, France, le 4 mars (00 h 00 CET), 2021

DBV Technologies annonce un changement de date pour la publication de ses résultats financiers de l'année 2020

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le stade clinique, a annoncé aujourd'hui que la société a modifié la date de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers et la webdiffusion audio.

La société publiera désormais ses résultats financiers de l'année 2020 et fera le point sur ses activités le jeudi 11 mars à 23h00, heure de Paris - 17h00, heure de New York.

La conférence téléphonique est accessible via les numéros de téléconférence ci-dessous, suivis de la référence ID : 50114481.

États-Unis : (866) 866-1333

Canada : (866) 215-5508

Royaume-Uni : 0808 238 9578

France: 0805 102 604

L'appel sera diffusé en direct sur le site web de la société, dans la section "Investisseurs et Presse" : https://www.dbv-technologies.com/fr/investor-relations/ . Une rediffusion de la présentation sera également disponible sur le site web de DBV après l'événement.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin(TM), une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin(TM) utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT(TM), qui est la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la Société s'attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d'allergies alimentaires. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques en cours sur Viaskin(TM) Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France), et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, dans le New Jersey, et à New York, dans l'État de New York. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (mnémonique: DBV, Code ISIN : FR0010417345), tandis que les ADS de la Société (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) sont négociées sur le Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).

Contact relations investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

