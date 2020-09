Montrouge, France, le 9 septembre (07 h 30 CEST), 2020

DBV Technologies annonce des changements dans son equipe de direction

DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que Ramzi Benamar, Directeur Financier, et Kevin Trapp, Directeur Commercial, quitteront la société à compter du 2 octobre 2020.

Sébastien Robitaille est nommé Directeur Financier à compter du 2 octobre 2020. M. Robitaille a rejoint DBV en 2015 en tant que Senior VP, Contrôleur Financier et Directeur des Systèmes d'Information, puis a été nommé Directeur de la Transformation et Directeur Financier adjoint en 2017, avant d'être promu Chief of Staff du Directeur Général, Daniel Tassé, en 2019.

« Sébastien sera d'une aide inestimable pour DBV dans son rôle de Directeur Financier, étant donné sa profonde compréhension de notre Business, son rôle dans la conduite de nos activités, ainsi que son mandat de Directeur Financier adjoint », a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV. « Il a démontré son expérience dans la conduite de la société pendant les périodes de transition, et nous pensons que sa perspicacité avérée le servira dans cette nouvelle fonction ».

« Au nom de toute l'organisation, je tiens à remercier Ramzi et Kevin pour leurs importantes contributions chez DBV », a déclaré M. Tassé. « Ramzi a renforcé le bilan de DBV en vue d'un éventuel lancement commercial et laissera la société dans une situation financière et de trésorerie solide. Kevin a mis en place une organisation commerciale solide et a développé une stratégie de lancement pour Viaskin Peanut, en cas d'approbation du produit. Je leur souhaite bonne chance dans leurs prochains projets ».

Le 4 août 2020, la société a annoncé qu'elle avait reçu une Lettre de Réponse Complète de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le produit expérimental Viaskin(TM) Peanut (DBV712), un patch épicutané non invasif à prise unique quotidienne visant à traiter les allergies aux arachides chez les enfants de 4 à 11 ans. La société prépare une demande de réunion auprès de la FDA.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT(TM), qui est la méthode développée par DBVTechnologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s'attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d'une allergie alimentaire. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut (DBV712). DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et des estimations prospectives, notamment des déclarations concernant les avantages potentiels de Viaskin Peanut et les interactions réglementaires prévues. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la commercialisation des produits de la société n'est autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans ce document, peuvent être citées, les incertitudes liées de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires correspondants, notamment l'impact de la pandémie de COVID-19. En outre, le calendrier de toute action de la FDA et les éventuelles voies réglementaires à suivre ne peuvent être garantis. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l'Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) aux Etats-Unis, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019, et dans les documents et rapports futurs qui seront effectués par la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu'à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la règlementation applicable, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contact Relations investisseurs de DBV

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe