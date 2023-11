Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV: résultats intermédiaires positifs pour l'étude EPOPEX information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce des résultats intermédiaires positifs d'EPOPEX, étude de prolongation ouverte (OLE - Open Label Extension) en cours de l'étude EPITOPE (étude de phase III sur Viaskin Peanut 250 µg chez des jeunes enfants âgés d'un à trois ans).



Ainsi, Viaskin Peanut a montré une amélioration entre le 12e et le 24e mois de traitement sur l'ensemble des paramètres d'efficacité. Aucun cas d'anaphylaxie ni évènement indésirable grave liés au traitement ne sont survenus lors de la deuxième année.



La société biopharmaceutique présentera les résultats d'EPOPEX dans un abstract de dernière heure en présentation orale lors de la réunion annuelle de l'American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI) ce samedi 11 novembre.





