DBV: des réponses écrites reçues de la FDA

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce avoir reçu des réponses écrites de la Food and Drug Administration (FDA) américaine qui clarifient les éléments de conception des études de sécurité supplémentaires COMFORT Toddlers et COMFORT Children.



La société biopharmaceutique prendra en compte les commentaires de la FDA et prévoit de lui soumettre la version finale du protocole COMFORT Toddlers dans les semaines à venir. Elle prévoit le recrutement du premier patient au premier trimestre 2024.



Par ailleurs, DBV fait état 149,1 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2023, soit une diminution nette de 60,1 millions sur neuf mois, ainsi que d'une perte nette de 61,5 millions depuis le début de l'année.





