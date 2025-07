DBT : Un 1er semestre 2025 illustrant la montée en gamme du groupe DBT dans un contexte de marché défavorable

Communiqué de presse, 31 juillet 2025

Un 1 er semestre 2025 illustrant la montée en gamme du groupe DBT dans un contexte de marché défavorable

Concentration des ventes de DBT CEV sur les bornes de recharge rapide avec le succès de la nouvelle gamme Milestone au détriment des ventes en volume en charge lente moins rentables

Confirmation de la montée en puissance de l'activité d'opérateur R3 avec une hausse de près de 30% du CA S1 2025

Environnement de marché attentiste avec un recul de 7,5% des ventes en France de véhicules électriques au 1 er semestre 2025

Brebières, 31 juillet 2025 – 19h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé semestriel 2025. Il s''établit à 3,8 M€, contre 5,4 M€ au 1 er semestre 2024. Cette décroissance s'inscrit dans un contexte de transformation stratégique majeure du groupe, rendue nécessaire par un contexte de marché particulièrement complexe et par le choix de se concentrer sur les niches de produits à plus forte marge et sur un modèle économique placé sous le signe de la récurrence des revenus.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 s'analyse comme suit :

Chiffre d'Affaires en K€ (1) S1 2025 S1 2024 Variation CA Groupe DBT 3 813 5 442 -30% dont : CA CEV 2 658 4 306 -38% CA ING

CA R3 416

739 565

571 -26%

+29%

Données consolidées et non auditées

Croissance de l'activité R3 et montée en gamme de DBT CEV

Comme anticipé, le pôle R3 affiche une progression notable de son chiffre d'affaires, passant de 0,6 M€ au S1 2024 à 0,7 M€ au S1 2025, soit une augmentation de près de 30%. Cette performance témoigne de l'accélération des installations de stations, avec le passage des 100 sites en juillet 2025 et un rythme attendu d'environ 10 validations de site par mois au 2 ème semestre 2025. La stratégie de R3 est axée sur la qualité des sites, avec une sélection drastique des futurs lieux d'implantation, fruit d'un apprentissage approfondi du marché et gage de revenus garantis pour les futurs hubs .

Le chiffre d'affaires de la division DBT CEV s'élève à 2,7 M€ au S1 2025, contre 4,3 M€ au S1 2024. Cette baisse reflète un marché des appels d'offres publics en net recul et une approche délibérée de DBT de se concentrer sur les bornes de recharge rapide (DC), à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur la quantité. L'entreprise continue de s'adapter à un secteur automobile en plein questionnement (baisse des ventes de véhicules électriques de 7,5% au S1 2025 – Source Avere-France), se positionnant sur des segments plus rentables. En limitant au maximum son activité aux bornes rapides et ultra-rapides, DBT fait le choix de la préservation de sa trésorerie et de la poursuite de la réduction de son point mort.

De son côté, l'activité historique DBT Ingénierie fait preuve de résilience avec un chiffre d'affaires de 0,4 M€ au S1 2025, en baisse de 0,1 M€ par rapport au S1 2024, en raison d'effets saisonniers sur les ventes à l'export. Cependant, la prise de commandes pour l'ensemble de l'année 2025 sera supérieure à celle de 2024 avec de belles réalisations à l'export. Le Groupe met tout en œuvre pour produire et facturer le carnet de commandes au 2 ème semestre, anticipant un CA 2025 équivalent à celui de 2024 .

Amélioration prévue au 2 nd semestre

Pour le 2 ème semestre 2025, DBT anticipe :

Une croissance d'activité soutenue pour R3, avec un quasi-doublement pour le CA S2 2025 par rapport à S1 2025 et la poursuite des installations de stations R3 à un rythme important, privilégiant la qualité des sites ;

Une production et une facturation hors groupe pour DBT CEV semblables à celles du S1, le marché restant difficile dans les prochains mois ;

L'exploration de nouveaux relais de croissance sur le marché des entreprises, avec une première référence majeure prévue au T4 2025 ;

Plusieurs grosses commandes à produire pour DBT Ingénierie afin d'atteindre l'objectif de 1,2 M€ de chiffre d'affaires sur l'année.

A plus longue échéance, le groupe DBT affiche sa confiance dans un retour progressif à la croissance, porté par la nécessité de la transition énergétique vers des modèles de véhicules moins polluants et la montée en puissance de son modèle économique visant à plus de récurrence de ses revenus et une spécialisation dans la borne rapide haut de gamme.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« La décision stratégique de nous concentrer sur la recharge rapide (DC) a été un bon choix. Cette année, l'évolution de notre mix produit contribue fortement à l'amélioration de la marge, et nous permet de limiter les conséquences sur notre profitabilité de cette conjoncture difficile. Cela réduit drastiquement notre BFR. En attendant une reprise du marché, nous privilégions la qualité au volume et continuons les investissements dans notre réseau de recharge R3 aux côtés de nos partenaires Amundi TE et la Banque des Territoires. Avec le passage du cap des 100 sites installés, R3a confirmé sa place dans les références du secteur et permet au groupe de constater l'accroissement du revenu récurrent issu de l'activité d'exploitation."