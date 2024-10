DBT : Résultats semestriels 2024

Résultats semestriels 2024 :

Forte réduction de la perte opérationnelle illustrant une dynamique favorable vers un retour à la rentabilité du Groupe

Succès de l'industrialisation de la nouvelle gamme Milestone® et amélioration du mix produits, générant une augmentation de la marge

Perspectives 2024 :

Poursuite du déploiement des stations R3 avec un objectif de 90 à 100 sites équipés d'ici fin décembre

Progression des ventes de bornes rapides avec la montée en puissance de Milestone®

Brebières, le 30 octobre 2024 - Le conseil d'administration de DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, a arrêté le 30 Octobre les résultats du 1 er semestre clos le 30 juin 2024.

En K€ (1) 06.2023 06.2024 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 5 663 5 442 -4% PRODUCTION DE L'EXERCICE 8 455 6 086 -28% MARGE BRUTE 2 621 2 870 +10% RESULTAT D'EXPLOITATION -3 401 -1 934 +43% RESULTAT NET Part du Groupe -3 116 -1 670 +46%

Données non auditées

Forte réduction de la perte opérationnelle

Au 1 er semestre 2024, le groupe DBT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5 442 K€ en léger retrait de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent qui doit s'analyser à la lumière d'une évolution sensible du mix produits, du lancement industriel de la nouvelle gamme Milestone®, d'une forte maitrise des coûts et d'une meilleure gestion des stocks.

Il est également rappelé que l'activité du semestre s'est inscrite dans un contexte d'insuffisance de financements disponibles ayant contraint DBT à limiter ses approvisionnements en début d'exercice, dans l'attente de la levée de fonds intervenue en mars dernier, ayant généré un apport net de trésorerie de 5,3 M€.

Ainsi, les ventes de bornes de recharge marquent un léger recul passant de 4 762 K€ à 4 306 K€ alors que l'activité R3 d'opérateur de stations de recharge rapide est très bien orientée avec un chiffre d'affaires semestriel de 571 K€ en hausse de 230%. La montée en puissance du réseau se confirme avec un volume de vente d'électricité sur le semestre écoulé

(1 GWh) d'un niveau équivalent au volume de ventes cumulé généré depuis le lancement de l'offre début 2022. Enfin, l'activité historique « Ingénierie » est atone avec un chiffre d'affaires à 565 K€ en baisse de 22%.

Le total des produits d'exploitation recule de 28% en raison essentiellement de la baisse de 2 358 K€ à 919 K€ de la production immobilisée, imputable au faible volume d'installation de stations sur le réseau R3, dont l'activité a été affectée par le manque de financements disponibles sur les premiers mois du semestre.

La marge brute consolidée ressort à 2 870 K€ soit plus de 47% de la production de l'exercice contre 2 621 K€ (31% de la production) au 30 juin 2023. Cette amélioration est imputable à l'évolution du mix produit, à la plus forte rentabilité de la gamme Milestone® et à la réduction significative de la production immobilisée R3, par définition valorisée au prix de revient.

En plus de la progression de la marge brute, le Groupe a bénéficié des efforts menés par la direction en matière d'optimisation du processus de production et de contrôle des coûts avec :

Une masse salariale qui s'établit à 2 254 K€ en baisse de 11% et traduit les gains de productivité [EG1] liés à une industrialisation plus efficiente des produits de la gamme Milestone®. L'effectif moyen au cours du semestre écoulé ressort à 80 ETP contre 95 sur la période précédente

Des services extérieurs qui s'élèvent à 1 412 K€ également en forte diminution (-51%). La réduction de coûts est principalement imputable à un moindre recours à la sous-traitance en production et en R&D.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour 671 K€ contre 515 K€ l'an passé sous l'effet d'un réseau de bornes en augmentation, la perte d'exploitation ressort à -1 934 K€, en forte amélioration par rapport au 1 er semestre 2023. Cette appréciation de 43% est portée par la montée en puissance des revenus issus de R3, l'accroissement de l'efficience opérationnelle de DBT et une réduction partielle des efforts de R&D après la sortie de la nouvelle ligne de bornes Milestone®.

En l'absence d'autres éléments significatifs, le Résultat net ressort au 1 er semestre 2024 à –1 957 K€ et le RN Part du Groupe à –1 670 K€, soit une amélioration de 46%.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2024, le montant des fonds propres de DBT s'élève à 14 520 K€ contre 8 684 K€ au 31 décembre 2023, soit une hausse de 5 836 K€. La croissance s'explique majoritairement par l'augmentation de capital intervenue en mars 2024 pour un produit net de 6,8 M€ dont un apport de trésorerie de 5,3 M€ compte tenu des souscriptions par incorporation de créances de l'intégralité de la dette obligataire convertible (OCEANE)..

Au 30 juin 2024, les disponibilités et VMP affichent 5 828 K€. A la suite de la levée de fonds susmentionnée, DBT a mis fin au contrat de financement par OCEANE et dispose aujourd'hui d'une structure financière totalement désendettée à court et moyen termes et d'une dette financière exclusivement à long terme pour le financement des bornes du réseau R3.

Perspectives

Disposant des financements nécessaires pour la reprise des investissements dans le réseau R3 et la livraison des commandes en carnet, le groupe confirme une forte extension attendue du réseau R3. DBT table ainsi sur une centaine de sites installés en fin d'année avec un peu de retard sur la mise en service d'une dizaine d'entre eux en raison de décalages ponctuels de démarrage d'exploitation ou d'aléas climatiques (Inondation du nouveau hub de Givors, …). Comme annoncé dans un récent communiqué de presse, le groupe prévoit ainsi un CA 2024 pour R3 d'environ 1,1 M€, soit le double de celui réalisé en 2023, correspondant à un parc installé à fin décembre 2024 entre 90 et 100 sites (dont 30 à 40 seront installés au second semestre 2024).

Pour l'activité Bornes de recharge, DBT confirme la tendance vers un mix produit orienté vers la recharge rapide en DC davantage générateur de marge et portée par les premiers succès commerciaux de sa nouvelle gamme de bornes Milestone®. Le carnet de commandes s'établit à un niveau solide de 4,5 M€ au 30 juin 2024.

Réajustement de l'objectif de CA 2025

Dans une conjoncture de marché devenue plus tendue avec une pression baissière sur les ventes de véhicules électriques et un accroissement de la pression concurrentielle, DBT entend focaliser son développement sur les segments de marchés à plus forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, le groupe va concentrer l'essentiel de ses efforts en 2025 sur les ventes de ses bornes rapides DC Milestone® pour lesquelles il dispose de réels avantages compétitifs (réduction du temps de setup, technologie avancée, fiabilité élevée et fortes capacités de maintenance) et dégageant un plus fort niveau de marge ainsi que sur la poursuite du déploiement de son réseau R3, source de revenus récurrents à long terme.

En conséquence, DBT anticipe une révision à la baisse de son objectif initial de CA 2025 tout en poursuivant l'appréciation de la marge. Cette révision inclura une plus forte proportion de revenus issus des bornes DC plus contributeurs en marge et de R3 plus récurrents avec une réduction significative du chiffre d'affaires provenant des bornes AC qui devait contribuer fortement à l'atteinte de la prévision initiale de CA 2025. La société fournira une nouvelle guidance de chiffre d'affaires avant la fin de l'année, une fois son exercice budgétaire clos.

Cette évolution du mix produits devrait également conduire à une amélioration plus rapide du taux de marge opérationnelle

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Le 1 er semestre 2024 marque une étape importante dans l'amélioration de la performance opérationnelle de DBT. Après plusieurs années consacrées à des investissements lourds dans la conception, la fabrication et l'industrialisation de notre gamme de bornes de recharge, nous récoltons aujourd'hui les premiers fruits de nos efforts. La perte d'exploitation est quasiment divisée par deux à chiffre d'affaires constant profitant d'une réorientation du mix produits vers les activités les plus rentables. En parallèle, le relais de croissance R3 commence à prendre son envol. Le carnet de commandes et les perspectives pour nos offres Milestone® sont très prometteurs. Nous sommes aujourd'hui très confiants dans la capacité de DBT à délivrer dans le futur une croissance pérenne et profitable ».

Prochaine communication : le groupe DBT commentera ses résultats semestriels et ses perspectives 2025 à l'occasion d'un webinaire dédié le 13 novembre prochain

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités : La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension. La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr