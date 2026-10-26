DBT reste dans le rouge au 1er semestre mais relève ses ambitions pour R3

Malgré une baisse de son activité trimestrielle, le groupe est parvenu à légèrement réduire sa perte nette part du groupe au premier semestre 2026.

DBT rapporte que sa perte nette part du groupe s'est réduite de 4%, pour atteindre 2,6 millions d'euros, tandis que la perte nette consolidée s'est creusée de 17%, à 3,8 MEUR, notamment sous l'effet d'une provision exceptionnelle pour dépréciation de stocks.

De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 3%, à 3,7 MEUR. L'activité de la filiale R3 (soit le Réseau de Recharge Rapide) spécialisée dans l'exploitation de stations de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques a doublé ses revenus, à 1,5 MEUR, représentant désormais 41% du total, tandis que DBT CEV (l'activité historique de DBT, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bornes de recharge pour véhicules électriques) a enregistré une baisse de 47%.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est resté négatif à 1,5 MEUR, même s'il s'est amélioré de 12%.

"2026 marque un tournant pour DBT", a assuré Alexandre Borgoltz, directeur général du groupe, soulignant la montée en puissance du réseau R3.

Pour 2026, DBT relève son objectif de déploiement à 200 sites R3 ouverts à fin décembre, contre environ 170 précédemment envisagés. Le groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 3 MEUR pour R3 sur l'exercice.