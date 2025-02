DBT : Résilience de l'activité en 2024 malgré une conjoncture dégradée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19 février 2025

Résilience de l'activité en 2024 malgré une conjoncture dégradée

Chiffre d'affaires 2024 supérieur à 10 M€ en baisse limitée de 5%

Baisse des ventes de bornes DBT CEV pénalisées par le ralentissement du marché de la recharge publique

Forte dynamique de R3 en croissance de 143% (14% du CA en 2024 vs. 6% du CA en 2023)

Brebières, 19 février 2025 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2024 à 10,2 M€, en baisse limitée de 5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette diminution d'activité s'explique par trois phénomènes distincts :

Un manque de financements disponibles avant l'augmentation de capital de mars 2024 ayant retardé la livraison de bornes de recharge pour servir les commandes clients en portefeuille et la mise en production de sites R3 ;

Un retournement du marché français de la vente de véhicules électriques au S2 2024 (-16%) qui a freiné les projets d'installation de hubs de recharge ;

Des décalages de projets liés à l'attentisme résultant des reports de décision dans les administrations publiques françaises consécutifs au retard de vote du budget.

Le chiffre d'affaires 2024 s'analyse comme suit :

Chiffre d'Affaires en K€ (1) 2024 2023 Variation CA Groupe DBT 10 162 10 687 -5% dont : CA CEV 7 684 8 558 -10% CA ING

CA R3 1 034

1 445 1 534

595 -33%

+143%

Données consolidées et non auditées

Dynamique de l'activité R3

R3 a poursuivi l'installation de son réseau et dispose de 84 hubs ouverts au 31 décembre 2024 contre 55 douze mois plus tôt, soit une croissance soutenue de 53%. La montée en puissance demeure toutefois en retrait par rapport à l'objectif d'un parc installé de 90 à 100 unités initialement prévu en raison d'un regain d'attentisme constaté auprès des sites partenaires lié au ralentissement du marché des véhicules électriques au S2 2024.

Bénéficiant de la croissance régulière du parc de bornes et de la récurrence du modèle économique de R3, la vente d'électricité a continué une forte progression. Le CA R3 s'établit à 1,4 M€ en 2024, soit une multiplication par 2,7 par rapport à la même période de l'exercice précédent et représente désormais près de 15% du CA consolidé de DBT.

Activités historiques pénalisées par le contexte de marché

DBT CEV affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,7 M€, en repli de 10%, pénalisé par un marché du véhicule électrique en retrait et les décalages de décision susmentionnés. Après 12 mois de retour d'expérience sur l'exploitation des bornes Milestone®, DBT confirme la pleine adéquation de cette nouvelle gamme tant au niveau de ses performances que de sa fiabilité. Une version adaptée au déploiement en milieu urbain avec une puissance de 30 kW sera lancée à l'été 2025.

En l'absence de nouveaux contrats significatifs en 2024, l'activité DBT Ingénierie est en baisse de 35% à 1,0 M€. Des discussions sont en cours avec des clients historiques sur des marchés export qui devraient se concrétiser en 2025.

Perspectives 2025

Dans un contexte de marché difficile, le groupe ambitionne un niveau de chiffre d'affaires équivalent pour l'activité de production de bornes de recharge (DBT CEV) mais qui bénéficiera d'un meilleur mix produit.

Les activités historiques de DBT ingénierie devraient rester à un niveau comparable.

Grâce à la dynamique commerciale en cours, R3 devrait accélérer l'expansion de son réseau qui entraînera une croissance du chiffre d'affaires pour dépasser le seuil des 2M€ dès 2025.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Dans une conjoncture qui s'est rapidement tendue au 2 ème semestre, l'activité de DBT affiche une résilience, bénéficiant d'un modèle économique de plus en plus récurrent. Le choix stratégique de lancer il y a 3 ans l'activité d'exploitant de bornes R3 se révèle payant dans un environnement où les cycles d'investissement sont longs et parfois volatiles. Nous allons poursuivre en 2025 le maillage du réseau et resterons à l'écoute de la reprise du marché de la mobilité électrique, que nous considérons toujours comme porteur à moyen terme. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

