DBT : R3 passe le cap des 100 sites installés

02 juillet 2025

R3 passe le cap des 100 sites installés

Le réseau R3, lancé en 2022 avec l'équipement du réseau Norauto, confirme sa dynamique de croissance et s'impose comme une référence incontournable de la charge rapide en France :

100 hubs de recharge rapide en service et disponibles sur le territoire

Classé dans les réseaux préférés des Français pour sa fiabilité à plus de 99%

Une vingtaine de sites supplémentaires en cours d'installation pour 2025

Un pipeline commercial solide avec de nouveaux contrats cadres en vue

Une offre pensée pour les lieux de vie

Alors que les ventes de véhicules électriques marquent le pas depuis fin 2024, le besoin de recharge, lui, ne faiblit pas. R3 répond aux attentes des conducteurs qui veulent recharger là où ils vivent, consomment ou se restaurent, sans perdre de temps. C'est pourquoi le réseau cible en priorité les zones à fort trafic : centres commerciaux, chaînes de restaurants, supermarchés, retail parks, ...

Un réseau et une fiabilité reconnus

Avec le passage en juillet 2025 du cap des 100 sites en exploitation, R3 se situe dans le top 10 des réseaux de recharge rapide les plus importants de l' hexagone. Preuve de sa bonne performance, le réseau a été élu dans le top 10 des "Réseaux préférés des Français" par ChargeMap en 2024, et 1 er des « Réseaux de recharge les mieux notés" en avril et Mai 2025 (*).

R3 s'appuie désormais sur les bornes Milestone® MS180, conçues et fabriquées en France par DBT, capables de délivrer jusqu'à 300 km d'autonomie en 20 minutes. Le service R3 propose :

Un taux de disponibilité >99%

Des activités et services à proximité des stations

Une tarification transparente et compétitive à 0,55€ par kWh en recharge rapide

Un modèle économique rentable et des ambitions renforcées

Avec un EBITDA positif dès la 2 ème année, chaque station R3 contribue à la montée en puissance du chiffre d'affaires lié à la consommation électrique. Pour soutenir ce développement, DBT bénéficie depuis septembre 2022 d'un financement en fonds propres de la Banque des Territoires et d'A.T.E. Cette organisation permet à DBT de poursuivre un déploiement cadencé sur tout le territoire avec une attention particulière à la sélection et donc à la qualité des sites déployés.

2025 : une année charnière pour R3

Avec une prévision de chiffre d'affaires d'exploitation à plus de 2M€ en 2025, R3 vise une progression de plus de 40% par rapport à 2024. Le Groupe confirme la solidité du modèle, la récurrence croissante des revenus et sa capacité à répondre à la demande continue d'infrastructures de recharge fiables, rapides et bien situées. Grâce à un pipeline commercial fourni, R3 devrait être en mesure d'annoncer de nouvelles signatures de contrats cadres dans les prochains mois.

Pour suivre le réseau, héberger ou trouver une station : www.R3-charge.fr

« Les habitudes de consommation changent. Les automobilistes veulent recharger sans perdre leur temps, là où ils vivent déjà. C'est exactement la promesse de R3. Nous avons su allier implantation stratégique et qualité de service. Et ce n'est que le début ! Le pari en 2022 de créer une activité de service aux cotés de notre expertise industrielle historique est en train de réussir », commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

*Source : https://fr.chargemap.com/networks/r3

À PROPOS DE DBT

Leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 100 stations opérationnelles. Ce réseau cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

