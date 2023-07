DBT : Poursuite d'une croissance forte de l'activité au 1er semestre 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Poursuite d'une croissance forte de l'activité au 1 er semestre 2023

Chiffre d'affaires S1 2023 de 5,8 M€ en progression de 27%

Hausse de 50% de l'activité mobilité électrique DBT CEV

Contribution au CA de R3 : 0,2 M€

Prise de commandes de 8,8 M€ en hausse de 19%

Tendances favorables pour le reste de l'exercice

Visibilité sur le reste à livrer avec un carnet de commande au 30 juin 2023 de 6,1 M€

Nouveaux débouchés à venir pour la filiale Opérateur R3

Brebières, 20 juillet 2023 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie son chiffre d'affaires semestriel pour l'exercice 2023 en progression soutenue.

Forte hausse de l'activité de DBT

Bénéficiant d'un marché de la mobilité électrique très porteur et d'une gamme de produits innovante et « Made in France », DBT enregistre un chiffre d'affaires semestriel consolidé 2023 de 5,8 M€ en progression de 27% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Chiffre d'Affaires en K€ (1) S1 2023 S1 2022 Variation CA Groupe DBT 5 774 4 551 +27% dont : CA DBT CEV 4 874 3 254 +50% CA DBT INGENIERIE

R3 723

173 1 270

- -43%

-

Données consolidées et non auditées

DBT CEV a poursuivi sa croissance au 1 er semestre 2023, portée par ses nombreux succès commerciaux avec des clients de premier ordre. La prise de commandes est en hausse de 19% et s'établit à 8.8M€. En outre, la société dispose au 30 juin 2023 d'un carnet de commandes enregistrées de plus de 6 M€, qui sera produit et facturé avant la fin de l'exercice. Le CA consolidé de DBT CEV ressort 4,9 M€ en augmentation de 50%.

De son côté, l'activité historique DBT Ingénierie est en baisse de 43% à 0,7 M€. Il convient de rappeler que DBT Ingénierie avait bénéficié au 1 er semestre 2022 d'un gros contrat ponctuel à l'export, créant un effet de base défavorable pour la comparaison des performances semestrielles.

Enfin, R3, la nouvelle activité d'exploitation du réseau de recharge ultrarapide a contribué pour la première fois au chiffre d'affaires du Groupe. Le réseau R3, lancé consécutivement à la levée de fonds annoncée en octobre 2022, a vu l'augmentation du nombre de sites ouverts à l'exploitation, qui croit de 11 au 1 er janvier à 41 au 30 juin 2023. Le montage financier innovant réalisé avec le concours de la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique a permis le financement de l'infrastructure et la mise en opération des bornes.

Le chiffre d'affaires, constitué par la vente d'électricité lors des sessions de recharge, s'établit à 10,2 M€ mais ne reflète qu'une partie du revenu potentiel du parc installé, la mise en service du réseau s'étant faite progressivement au cours du 1 er semestre. Avec la signature de nouveaux contrats fermes, une trentaine de nouveaux sites seront ouverts au public avant la fin de l'année, ce qui augmentera significativement le chiffre d'affaires du réseau. Fort de ces premières installations, R3 propose désormais le plus grand nombre de sites de charge rapide dans la région des Hauts de France.

Poursuite anticipée de la croissance sur l'ensemble de l'année 2023

Bénéficiant d'une dynamique commerciale très favorable et d'une capacité opérationnelle à délivrer l'ensemble du portefeuille de commandes en carnet, le Groupe table sur la poursuite d'une tendance largement haussière de son activité pour le reste de l'exercice avec une croissance aux alentours de 20% pour 2023.

DBT entend également continuer à développer fortement son métier d'opérateur avec sa filiale R3, afin de pérenniser un modèle économique de revenus récurrents. La demande croissante de la part des acteurs de la restauration rapide, des hypermarchés ou des chaines de distribution spécialisée en zones urbaines ou péri-urbaines permet à R3 de se montrer raisonnablement optimiste dans sa capacité à engranger rapidement des contrats majeurs pour le futur. Au regard des 50 M€ de financement sécurisé et de la performance des stations en activité, DBT anticipe une montée en puissance significative de R3 et sa capacité à devenir une activité majeure du Groupe.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous poursuivons en 2023 notre stratégie de conquête du marché des bornes de recharge avec une focalisation vers la recharge rapide et ultra-rapide qui est au cœur de la demande des utilisateurs de véhicules électriques. Nous avons engrangé les premiers succès commerciaux et d'exploitation pour R3 au travers de partenariats d'avenir avec des enseignes de premier plan. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre modèle économique s'inscrit dans des cycles longs. Nous investissons aujourd'hui dans l'installation de hubs de recharge performants qui génèreront ensuite des revenus récurrents, source d'accroissement de notre profitabilité. La croissance du groupe DBT va continuer durablement et nous sommes pleinement motivés pour réussir notre challenge de transformation »

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

