Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBT: le groupe rejoint le plan pour les PME de l'Elysée information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 14:21









(CercleFinance.com) - DBT a annoncé jeudi avoir été sélectionné dans la première promotion des 500 entreprises participant à un programme visant à transformer des PME en ETI 'leaders' sur leurs marchés.



Le spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques indique avoir été retenu en vue d'intégrer le dispositif 'ETIncelles', une initiative lancée par le Président de la République Emmanuel Macron.



Le plan ambitionne de faire grandir en taille 500 PME présentant un fort potentiel de croissance d'ici à 2027, en leur proposant un accompagnement personnalisé.



Le groupe DBT a intégré la première promotion expérimentale lancée en janvier 2023 et composée de 50 PME de croissance. Une deuxième promotion a été complétée en septembre 2023, intégrant 50 nouvelles entreprises.



Très volatile en raison de son statut de 'penny stock', l'action DBT grimpait de 33% jeudi dans des volumes toujours très étoffés.





Valeurs associées DBT Euronext Paris +33.33%