DBT : Le groupe DBT invité par le Président de la République à l'Elysée dans le cadre de sa participation à " l'équipe de France de l'électricité "

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 mai 2026

Le groupe DBT invité par le Président de la République à l'Elysée

dans le cadre de sa participation à « l'équipe de France de l'électricité »

Brebières, mardi 26 mai 2026 – le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, est fier d'avoir été sélectionné parmi 200 entreprises françaises pour participer à un évènement qui s'est tenu ce jour au palais de l'Elysée dans le cadre de la constitution souhaitée par le Président de la République d'une « équipe de France de l'électricité ».

Un évènement qui met en avant les actions d'électrification du pays

Initié par le Président de la République, ce rendez-vous a rassemblé des entreprises de différents secteurs (énergie, distribution, BTP...) mais aussi les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité ainsi que des fédérations professionnelles. Cette initiative complémentaire au plan d'électrification lancé par le gouvernement entend explorer toutes les pistes permettant d'augmenter massivement la consommation d'électricité en France et d'être indépendant d'un point de vue énergétique.

DBT, acteur national de la mobilité électrique Made in France

Participant impliqué du Made in France, DBT s'inscrit pleinement dans la volonté des pouvoirs publics de favoriser l'électrification des déplacements du quotidien. Que ce soit pour les particuliers, grâce à des solutions de recharge facile des voitures électriques sur les lieux de vie ou pour les entreprises avec des solutions pour décarboner une flotte de véhicules ou de poids lourds, DBT propose des chargeurs rapides et ultra-rapides qui permettent une mobilité électrique facilitée, fiable et à coût maîtrisé.

A l'occasion de l'évènement d'aujourd'hui, DBT a pu présenter sa borne de recharge ultra-rapide MS180, issue de sa dernière gamme Milestone®. Conçue entièrement dans les Hauts-de France et fabriquée majoritairement avec des pièces venant de fournisseurs régionaux, la MS180 incarne l'excellence industrielle française au service de la transition énergétique. Cette borne de recharge ultra-rapide permet de charger jusqu'à 300 kilomètres d'autonomie en seulement 20 minutes, répondant ainsi aux exigences des trajets du quotidien comme aux besoins des longues distances. Sa polyvalence lui permet d'alimenter l'ensemble du parc électrique, véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds.

Le développement de la MS180 a bénéficié du soutien des plans France 2030 et France Relance, garantissant la maîtrise nationale du logiciel embarqué et des solutions de paiement — un enjeu déterminant pour la souveraineté technologique française dans un secteur stratégique

Une ambition française réaffirmée

Après une année 2024 stable, le marché du véhicule électrique en France a renoué avec une croissance forte en 2025 (+19,9 % — source SDES), avant de franchir un cap historique avec une hausse de 40% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente (source Observatoire de l'électricité). Un signal sans ambiguïté : la bascule vers l'électrique est engagée et il n'y aura pas de retour en arrière.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de renforcement de la souveraineté énergétique française, encore accéléré par les tensions géopolitiques mondiales. Pour accompagner cette croissance, le gouvernement français a réaffirmé son objectif de 400 000 points de recharge déployés sur le territoire d'ici 2030 — contre 160 000 aujourd'hui. Dans ce même élan, les membres de ChargeFrance, opérateurs privés engagés dans le déploiement des infrastructures, ont annoncé un investissement de 3,5 milliards d'euros pour installer 66 000 points de charge supplémentaires, au plus près des territoires et tournés vers la recharge rapide.

C'est dans ce contexte porteur que DBT entend jouer un rôle de premier plan, en participant activement au maillage national grâce à sa gamme Milestone®, conçue pour répondre aux exigences de la mobilité électrique de demain.

Fort de ces éléments, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

“Nous vivons un changement de paradigme sans précédent. L'électrification des usages est l'un des plus grands défis de cette décennie — et l'une des clés de notre souveraineté énergétique. Ce n'est pas qu'une question d'écologie : c'est une question de modèle économique, de compétitivité, et de vision pour la France. Chez DBT, nous avons choisi ce combat il y a 30 ans. Aujourd'hui, être à l'Élysée aux côtés du Président et de 200 entreprises engagées, c'est la preuve que la filière est prête. Prête à changer les mentalités, à relever les défis, à faire gagner la France. C'est avec cette ambition que notre réseau R3 poursuit son déploiement avec un objectif clair : 1 000 sites d'ici 2031, pour devenir le réseau de recharge rapide de référence pour les trajets du quotidien des Français. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de, puis 1000 fin 2031, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

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