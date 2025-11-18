DBT : La gamme de bornes rapides Milestone(R) référencée par l'UGAP, la centrale d'achat des établissements publics

La gamme de bornes rapides Milestone ® référencée par l'UGAP,

la centrale d'achat des établissements publics

Ce référencement s'inscrit dans la volonté du groupe d'accompagner la transition énergétique des territoires, en rendant la recharge rapide accessible et fiable partout en France en parallèle de l'ouverture du Salon des Maires et des Collectivités Locales porte de Versailles à Paris

DBT, (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, qui propose des solutions électriques innovantes et durables, pour la recharge des véhicules, annonce qu'il a été sélectionné pour figurer au catalogue de l'UGAP dans le cadre du marché « Prestations en transition énergétique et climat », dont l'enjeu principal est d'accélérer la décarbonation du secteur public. Les acteurs publics pourront ainsi désormais accéder, de façon simplifiée, à la gamme Milestone ® de DBT CEV et s'appuyer sur son expertise dans la mobilité électrique.

L'Union des groupements d'achats publics (UGAP) est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Education nationale. Première centrale d'achat public en France, elle est un acteur de mise en œuvre des politiques d'achat responsable qui se distingue par son engagement RSE objectif et mesurable et son fonctionnement en achat pour revente.

Avec ce référencement UGAP, DBT renforce son positionnement auprès du secteur public grâce à une gamme complète de bornes rapides et ultra-rapides qui répond aux principaux enjeux des collectivités locales, à savoir :

• un processus d'installation simplifié permettant d'intégrer le point de livraison Enedis.

• la rapidité avec une recharge permettant de charger jusqu'à 300km d'autonomie en 20 minutes avec les bornes les plus puissantes (MS180),

• la fiabilité des bornes, avec des taux de disponibilité supérieur à 99%

• le caractère recyclable à 85%.

Les collectivités locales disposent ainsi d'un accès facilité et économique à des bornes de recharge innovantes et adaptées à leurs besoins, grâce à une procédure simplifiée qui respecte le cadre de la commande publique et qui permet d'éviter le recours aux appels d'offres dédiés. :

Ce référencement intervient alors que s'ouvre aujourd'hui, à Paris Porte de Versailles, le Salon des Maires et des Collectivités Locales , rendez-vous incontournable des décideurs publics. Pendant trois jours, DBT y présentera précisément cette nouvelle gamme Milestone® désormais accessible via l'UGAP, illustrant concrètement la volonté du Groupe d'accompagner les territoires dans l'accélération de leur transition énergétique. Cette présence au SMCL permettra aux élus et équipes techniques de découvrir les bornes rapides et ultra-rapides de DBT, d'échanger avec les équipes et d'identifier les solutions les plus adaptées aux enjeux de leurs communes.

« Nous nous réjouissons de la signature de ce contrat de référencement auprès de l'UGAP, la centrale d'achat de référence de la sphère publique en France. En simplifiant l'accès des collectivités à notre matériel, nous renforçons la présence de DBT sur nos marchés historiques que représentent les projets des collectivités locales. Pour répondre à leurs besoins très élevés en matière de décarbonation, les collectivités territoriales ont désormais accès à notre gamme de bornes rapides Milestone® qui sont conçues et fabriquées en France avec les meilleurs standards du marché », commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

À PROPOS DE DBT

Leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 100 stations opérationnelles. Ce réseau cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

