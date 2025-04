DBT : des résultats annuels mitigés

(AOF) - DBT a publié des résultats annuels en nette amélioration. Sur l’exercice 2024, le spécialiste français de la mobilité électrique a vu son chiffre d’affaires reculer de 5 %, à 10,162 millions d’euros, en raison du manque de financement disponibles avant l’augmentation de capital de mars 2024 qui a retardé la livraison de bornes de recharge, du retournement du marché en France et des décalages de projets. Parallèlement, la perte d’exploitation s’est établie à 4,5 millions d’euros, soit une réduction de 47 % par rapport à l’exercice 2023.

A fin décembre, DBT affiche des capitaux propres de 12,8 millions d'euros, contre 8,3 millions d'euros à fin décembre 2023.

Au niveau des perspectives, l'entreprise vise un chiffre d'affaires sensiblement stable pour l'activité de production de bornes de recharge et va concentrer ses efforts commerciaux sur les bornes de recharge rapide et les ultra-rapide, qui, à revenu comparable, offre une meilleure marge. DBT va également poursuivre ses mesures de réduction des coûts via des départs volontaires.

